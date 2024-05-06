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四大海域进入伏季休渔期 多部门启动专项执法行动

2024年05月06日08:55 | 来源：人民网
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人民网北京5月6日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，自5月1日12时起，我国渤海、黄海、东海及北纬12度以北的南海（含北部湾）海域全面进入海洋伏季休渔期，全国近12万艘海洋捕捞渔船和捕捞辅助船回港休渔。农业农村部、中国海警局、公安部联合启动2024年海洋伏季休渔专项执法行动，动员沿海各地执法力量，共同做好执法监管工作，保护海洋渔业资源。

海洋伏季休渔是我国涉及人口最多、持续历史最长、影响力最大的渔业资源养护管理制度，也是促进渔业高质量发展和现代化建设的重要举措。

三部门要求，沿海各级渔业渔政、海警、公安部门要坚持强弱项、补短板、抓要害、重实效，全面做好伏季休渔监管工作。

一要加强部门间执法协作配合，科学合理调配力量，全方位、全链条、全海域打击涉渔违法犯罪活动，推动构建信息联通、执法联动、问题联处、案件联办一体化监管格局。

二要严格落实船籍港休渔制度，确保应休渔渔船管得住。规范管理专项捕捞，确保在不影响休渔秩序的前提下科学利用特殊经济品种资源。盯紧违法违规风险较大的重点对象，强化底拖网禁渔区线两侧、海区分界线周边海域以及长岛、长江口、南澳海域等重点区域执法监管，防范非法捕捞行为发生。

三要广泛开展休渔制度和相关法律法规宣传，加大对违法违规行为特别是大案要案的曝光力度，定期发布典型案例，及时受理群众举报，夯实渔区基层治理。

“沿海各级渔业渔政、海警、公安部门要以破解危害渔业发展的顽瘴痼疾为导向，坚持最严格的监管、最严厉的执法，为渔业高质量发展保驾护航。”专项执法行动相关负责人说。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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