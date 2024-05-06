原标题：“五城三小时经济圈”提升西藏区域竞争力

“我们一家五口来旅游，早上在拉萨布达拉宫广场附近享受阳光下的甜茶和藏面，中午坐上复兴号动车，沿着雅鲁藏布江一路向东前往林芝，下午就能抵达索松村观赏春日繁花。”4月25日，来自广东的游客赵广在林芝火车站分享了他的旅游体验。这种便捷的旅游体验正是“五城三小时经济圈”带来的红利之一。

“五城三小时经济圈”是西藏自治区为促进区域经济一体化而提出的重要战略。西藏自治区通过加强交通基础设施建设，实现了拉萨、日喀则、林芝、昌都、那曲五城之间的三小时交通圈。这一战略不仅促进了城市间的经济交流与合作，更提升了整个区域的经济竞争力。拉萨市作为西藏自治区的首府，在“五城三小时经济圈”中发挥着核心作用。

位于日喀则的中尼边境吉隆口岸，自今年1月起优化了营商环境，实行出入境货运车辆集中联合查验，一次登记查验放行，通关速度提高了一倍以上。上海市援藏干部联络组组长、日喀则市委副书记、政府常务副市长彭一浩表示：“我们以推进日喀则国际陆地港的建设为抓手，积极融入‘一带一路’，促进各要素的联动发展。”

山南是距离拉萨最近的城市，也是川藏铁路的必经之地，拥有西藏最大的航空港和唯一的国际航空港——贡嘎机场。在“五城三小时经济圈”的推动下，山南市已形成“铁公机”三位一体交通网络格局，为拉萨山南1小时经济圈提供了重要支撑。便捷的交通吸引了更多游客前来旅游，推动了旅游业的快速发展，也为当地居民带来了经济收益。

此外，“五城三小时经济圈”促进了农业和畜牧业的发展。通过加强城市间的经济交流与合作，西藏的农产品和畜产品能够更好地走向市场，提高了农民和牧民的收入水平。这种以经济圈为引领的发展模式，不仅促进了经济的快速增长，也为当地居民带来了实实在在的好处。

在打造“五城三小时经济圈”的过程中，西藏自治区出台了一系列优惠政策鼓励企业投资兴业。这些政策为企业提供良好发展环境，也推动了产业结构优化升级。同时，西藏还加强与周边省区的合作，共同打造区域经济发展新格局。

以“五城三小时经济圈”为契机，西藏正通过加强交通基础设施建设、推动经济交流与合作、优化产业结构等措施，迈出新的发展步伐，逐步实现兴边富民的目标。（记者杨宇航）

(责编：方经纶、陈键)

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