人民网北京5月6日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，一季度，全国海洋经济强劲复苏，实现良好开局。初步核算，一季度海洋生产总值2.4万亿元，同比增长5.7%，高于国内生产总值增速0.4个百分点。

海洋新兴产业发展总体向好。海水淡化工程稳步推进，山东无棣5万吨/日、浙江六横500吨/日的海水淡化项目建成投产。海洋电力业发展势头良好，一季度海上风电开工建设规模约1300万千瓦，发电量同比增长34.0%。海洋药物研发有序推进，“蓝色药库”开发计划项目抗乙肝病毒新药LY102获临床准入。

海洋传统产业稳定发展。一季度全国海洋原油和天然气产量同比分别增长5.5%、10.0%。国内海水养殖产量同比增速均超5.0%，深远海大型智能养殖网箱“深蓝2号”顺利出坞。全球新造船市场延续活跃态势，新承接海船订单量同比增长超20%。海洋货物周转量、海洋货运量同比分别增长8.9%、7.7%。海洋旅游业加快复苏，海洋客运量已达到2019年同期水平的109%。

企业经营情况持续改善。问卷调研显示，近六成企业一季度营业收入实现同比增长，超八成企业用工人数增加或保持稳定，近八成企业预计二季度营业收入实现增长。企业创新持续推进，超七成企业一季度研发经费和人员数量实现同比增长。一季度，3家涉海企业完成IPO上市，融资规模28亿元，占全部IPO企业融资规模的12.0%，较上年末提高2.4个百分点。“蓝色100”股票指数呈先下跌后回升的“V”形态势，截至3月末，深港股市涉海样本企业总市值较上年末上涨12.5%。

海洋对外贸易稳步回升。由于外需回暖及上年基数较低，一季度沿海港口外贸集装箱吞吐量同比增长超10%，海运出口总额同比增长2.4%，船舶、风力发电机组及零件等涉海产品表现较好，出口金额同比分别增长113.1%、20.1%。

(责编：杨曦、吕骞)

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