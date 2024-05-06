人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

一季度海洋经济强劲复苏 实现良好开局

2024年05月06日08:59 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月6日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，一季度，全国海洋经济强劲复苏，实现良好开局。初步核算，一季度海洋生产总值2.4万亿元，同比增长5.7%，高于国内生产总值增速0.4个百分点。

海洋新兴产业发展总体向好。海水淡化工程稳步推进，山东无棣5万吨/日、浙江六横500吨/日的海水淡化项目建成投产。海洋电力业发展势头良好，一季度海上风电开工建设规模约1300万千瓦，发电量同比增长34.0%。海洋药物研发有序推进，“蓝色药库”开发计划项目抗乙肝病毒新药LY102获临床准入。

海洋传统产业稳定发展。一季度全国海洋原油和天然气产量同比分别增长5.5%、10.0%。国内海水养殖产量同比增速均超5.0%，深远海大型智能养殖网箱“深蓝2号”顺利出坞。全球新造船市场延续活跃态势，新承接海船订单量同比增长超20%。海洋货物周转量、海洋货运量同比分别增长8.9%、7.7%。海洋旅游业加快复苏，海洋客运量已达到2019年同期水平的109%。

企业经营情况持续改善。问卷调研显示，近六成企业一季度营业收入实现同比增长，超八成企业用工人数增加或保持稳定，近八成企业预计二季度营业收入实现增长。企业创新持续推进，超七成企业一季度研发经费和人员数量实现同比增长。一季度，3家涉海企业完成IPO上市，融资规模28亿元，占全部IPO企业融资规模的12.0%，较上年末提高2.4个百分点。“蓝色100”股票指数呈先下跌后回升的“V”形态势，截至3月末，深港股市涉海样本企业总市值较上年末上涨12.5%。

海洋对外贸易稳步回升。由于外需回暖及上年基数较低，一季度沿海港口外贸集装箱吞吐量同比增长超10%，海运出口总额同比增长2.4%，船舶、风力发电机组及零件等涉海产品表现较好，出口金额同比分别增长113.1%、20.1%。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
一季度海洋经济强劲复苏 实现良好开局
　　人民网北京5月6日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，一季度，全国海洋经济强劲复苏，实现良好开局。初步核算，一季度海洋生产总值2.4万亿元，同比增长5.7%，高于国内生产总值增速0.4个百分点。…
四大海域进入伏季休渔期 多部门启动专项执法行动
　　人民网北京5月6日电 （记者李栋）记者从农业农村部获悉，自5月1日12时起，我国渤海、黄海、东海及北纬12度以北的南海（含北部湾）海域全面进入海洋伏季休渔期，全国近12万艘海洋捕捞渔船和捕捞辅助船回港休渔。农业农村部、中国海警局、公安部联合启动2024年海洋伏季休渔专项执法行动，动员沿海各地执法力量，共同做好执法监管工作，保护海洋渔业资源。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部