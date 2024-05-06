本报记者 葛孟超

外汇展业改革试点启动后，首宏医疗控股集团股份有限公司工作人员到中信银行青岛分行办理跨境汇款业务，只需填写一张付款指令，几分钟就能办结。

冯 园摄

数据来源：国家外汇管理局

中国银行以全流程在线结算模式为江西省九江市九江港国际运输代理企业提供资金结算便利。图为九江港城西港区集装箱码头。

欧阳海员摄

习近平总书记指出，“要加强境内外金融市场互联互通，提升跨境投融资便利化水平”。近年来，我国加大外汇便利化政策和服务供给，支持外贸新业态新模式发展，助力企业增强开拓海外市场的信心。

数据显示，今年一季度，我国进出口规模历史同期首次突破10万亿元，进出口增速创6个季度以来新高。外贸开局有力、起势良好的背后，离不开外汇服务的精准支持。

提升贸易外汇便利化水平，增强经营主体获得感

新华锦集团山东海川工艺发制品有限公司是山东青岛一家从事发制品进出口的小微企业，公司日常货物贸易外汇收支呈现笔数多、时效性要求高等特点。“之前每次办理外汇业务，都要向银行逐笔提供合同、发票、报关单等材料，一笔业务的清算流程有时要花费5至6个小时。”企业财务负责人杨新鹏说。

了解到企业情况后，交通银行青岛分行立即采取行动。“我们对企业资质及合规性进行了综合评估，确认其为优质企业，符合贸易外汇便利化政策相关规定。”交通银行青岛分行市北第一支行客户经理周新霞说，今年1月起，该行利用数字贸易结算产品为企业提供外汇便利化服务，“企业通过网银就能提交业务申请，全程可以在线查询业务办理进度，还能联动进行国际收支申报，每笔业务的资金清算时间只需要3至5分钟。”

近年来，国家外汇管理局创新实施贸易外汇便利化政策。一是构建银行分级、企业分类的信用激励机制，实施优质企业贸易外汇收支便利化政策，统筹结算便利和风险管理，通过构建“企业越诚信、手续越便利”“银行越合规、审核越自主”的信用管理方式，赋予银行更多审核自主权。二是推动银行真实性审核转型升级，使更多银行由依赖事中单证审核向事前尽调、事中简化、事后监测转变，为客户提供专业化、差异化外汇服务，贸易外汇资金跨境结算更为便利。

便利化政策落地见效。数据显示，截至今年3月末，全国累计办理优质企业贸易外汇收支便利化业务600余万笔，业务金额超2.6万亿美元。今年一季度，办理业务金额超3000亿美元。

政策不断细化。近日，国家外汇管理局出台了优化外贸企业名录登记管理、简化海关特殊监管区域企业贸易收支手续等6项政策措施，其中“贸易外汇收支企业名录”办理方式由外汇局核准调整为银行直接办理，进一步优化外贸企业外汇业务手续。根据测算，今年6月1日相关举措正式实施后，将惠及10万多个经营主体。

“经常项目交易是货物、服务贸易等非资本性要素的跨境交易，关系到千千万万企业和个人。”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏说，下一步，要持续深化跨境贸易外汇便利化改革，优化银行外汇服务，针对经营主体跨境结算时面临的难点堵点发力，不断增强经营主体使用金融服务的便利度、获得感。

提供高效便捷服务，支持外贸新业态新模式发展

“去年10月以来，我们已经有超过2万笔订单通过工行‘跨境e电通’进行跨境结算。”晟湾讯达（深圳）科技物流有限公司负责人孙先生说，境外几百个买家的零散服饰订单，金额从20多美元到500美元不等，使用工行“跨境e电通”进行结算只需要操作一次，资金从过去的1至2天入账，变为即时到账。

近年来，我国外贸新业态新模式层出不穷。与传统贸易模式相比，从事跨境电商、市场采购贸易、海外仓业务的经营主体在进行跨境结算时，需要更加高效便捷的金融服务。

“针对贸易新业态‘小额、海量、电子化’等交易特点，我们主动探索和完善适应外贸新业态新模式的管理思路和服务体系，通过拓宽经营主体结算渠道、简化业务手续等措施，提升资金结算效率，降低交易成本，确保外汇政策精准供给、有效适配。”国家外汇管理局经常项目管理司有关负责人说。

金融管理部门引导银行、支付机构为跨境电商贸易结算提供便利，市场采购贸易商户可在线自助收结汇。数据显示，今年一季度，支付机构和银行凭交易电子信息累计办理跨境资金收付2.3亿笔，服务小微商户121万家。截至今年3月末，全国超八成市场采购收结汇业务可在联网平台自助办理，惠及商户约17万家。

中国银行在跨境电商结算领域创新推出“中银跨境e商通”系列产品，可对接境内外支付机构、跨境电商平台等不同场景，支持批量化、线上化结算，有效满足跨境电商的批量实时结算需求；工商银行“跨境e电通”与上海、广东深圳等地的跨境电商公共服务平台对接，打通了信息流、资金流、货物流等交易电子信息数据，有效提升了金融服务效能；兴业银行创新推出“小微企业跨境融资”出口线上融资产品，满足外贸新业态客户线上化、高效化和普惠化的融资需求……面对外贸新业态新模式的蓬勃发展，金融机构持续推进跨境金融产品和服务创新。

“2023年，中行跨境电商结算业务规模同比增长近120%。”中国银行交易银行部副总经理王小丽说，下一步，该行将充分发挥外汇外贸专业优势，创新数字化金融产品供给，打造以服务跨境电商业态为主的完整产品体系，为外贸新业态提供全流程一站式数字金融服务，助力外贸新业态高质量发展。

加大政策与服务供给，满足中小企业多元化需求

当前，如何进一步提升外汇便利化水平，满足经营主体日益增长的外汇需求？

——构建一套标准清晰的基础性、长远性制度安排，让优质企业更好享受外汇便利化举措。

今年1月起，《银行外汇展业管理办法（试行）》（以下简称《展业办法》）正式施行。办法旨在推动银行改革外汇业务流程，在“管得住”前提下“放得开”，让优质企业更好享受外汇便利化举措。

“银行展业改革是提升跨境贸易投融资便利化的重要体现。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，《展业办法》构建包括事前客户识别与分类、事中差异化审核、事后监测报告的全流程展业框架，完善“尽职免责”机制，为企业“减负”，也为银行“减压”。

王春英说，目前还有多家银行准备启动展业改革，进行外汇业务流程再造，改革政策红利将惠及更多经营主体。下一步，国家外汇管理局将按照“成熟一家、启动一家”原则，稳慎推进展业改革，在有效防控风险的前提下，进一步推动形成“更安全、更开放”的外汇管理体制机制。

——推动银行主动适应跨境贸易发展实际，为各类经营主体提供多元适配的跨境资金结算服务。

国家外汇管理局经常项目管理司有关负责人表示，要深化贸易外汇政策供给侧结构性改革，优化经营主体差异化管理，在风险可控的前提下，让更多“信用好、规模小、笔数多”的中小企业享受优质外汇服务。积极支持跨境电商、市场采购贸易等新业态新模式发展。支持更多符合条件的金融机构开展贸易新业态结算，丰富贸易结算的渠道和工具，进一步提升企业资金使用效率，降低结算成本。

“为更好服务中小企业，我们积极转变服务模式，更多利用数字化平台来提升跨境金融服务效率和覆盖面。”交通银行国际部总经理郑智勇介绍，例如，积极与跨境电商公共服务平台、市场采购平台等外贸新业态平台加强合作，通过数据直联、信息交互等方式，以线上化服务为中小企业提供更高效的跨境资金结算服务。同时，在不断拓宽跨境汇款及结售汇币种的基础上，进一步提供多样化的贸易金融服务。为满足共建“一带一路”国家及客户小币种跨境汇款需求，推出离在岸“百汇通”业务，支持120多种货币付款。

国家外汇管理局山东省分局今年初开展专项行动，多渠道广泛宣讲外汇便利化政策，多路径精准摸排需求主体，截至今年3月末，已服务市场采购、跨境电商等外贸特色主体1000多家；国家外汇管理局广东省分局指导银行对企业开展汇率风险管理宣传，今年一季度推动首次办理外汇套保业务的企业增加超过1800家，同比大幅提升197.4%；国家外汇管理局四川省分局指导四川银行业自律机制打造“汇蓉易外汇服务小助手”微信小程序平台，截至今年3月末，平台注册用户3700户，有效解决经营主体外汇业务办理难题300余个……

“外汇政策相对复杂专业，又涉及国内外许多不同类型的经营主体，金融管理部门和金融机构须持续加强政策宣传引导，推动经营主体对相关政策应知尽知、灵活运用，确保惠企利民政策落到实处，充分激发各类经营主体的内生动力和发展活力。”娄飞鹏说。

《 人民日报 》（ 2024年05月06日 18 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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