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我国科学家发现世界最大恐爪龙类足迹

2024年05月06日12:00 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月6日电（记者魏梦佳、李昊泽）由中国地质大学（北京）、福建省英良石材自然历史博物馆领衔的科学家团队6日宣称，该团队此前在福建发现的龙翔恐龙足迹群中的大型恐爪龙类恐龙足迹，为目前已发现的世界最大恐爪龙类足迹，其中5个足迹平均长约36.4厘米，宽16.9厘米。研究人员为此建立新的足迹属种，名为“英良福建足迹”。

　　恐爪龙是一类生活于侏罗纪晚期至白垩纪的肉食性或杂食性兽脚类恐龙。它们身披羽毛，后足的第二趾有巨型镰刀状爪趾，被称为“杀戮爪”，行进时会在地上留下二趾型足印。

　　2020年11月，福建省英良石材自然历史博物馆与中国地质大学（北京）组成联合科考队，在福建省龙岩市上杭县临城镇龙翔大道附近发现大规模晚白垩世恐龙足迹群。经过几年来的研究，目前团队已在此发现大型蜥脚类、鸟脚类、兽脚类、二趾型恐爪龙类等至少八种恐龙足迹。其中，二趾型的恐爪龙类足迹共12个，来自于两类恐爪龙。

　　中国地质大学（北京）副教授邢立达介绍，两种不同的恐爪龙足迹中，较小形态类型的足迹平均长约11厘米；大型二趾足迹共有6枚，其中5个足迹组成了一道行迹，足迹保存清晰且足趾细长，其大小远超之前发现的山东驰龙足迹的长度（28.5厘米）。

　　“这是目前世界已发现的最大的恐爪龙类足迹。”邢立达说，从形态上看，这些大型二趾足迹并不符合以前所建立的所有恐爪龙类足迹属的特征。据足迹大小推断，留下足迹的恐龙体长至少5米、臀高可达近2米，体型堪比南方盗龙和犹他盗龙。

　　“龙翔恐龙足迹群是我国目前发现的保存最好、面积最大、多样性最高的晚白垩世恐龙足迹群。”福建省英良石材自然历史博物馆馆长钮科程表示，“英良福建足迹”的发现极大拓展了恐爪龙类足迹的尺寸范围，也显示出亚洲的恐爪龙为成为陆地顶级掠食者出现的体型巨大化的适应性演化，对我国晚白垩世恐龙动物群的研究具有重要意义。

　　据悉，该成果近日发表于国际学术期刊《交叉科学》。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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