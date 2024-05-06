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两部门：支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级

2024年05月06日14:30 | 来源：人民网
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人民网北京5月6日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，日前，财政部、交通运输部联合印发《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》（以下简称《通知》），重点支持国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”主骨架以及国家区域重大战略范围内的国家公路和国家高等级航道，开展数字化转型升级，促进交通基础设施智慧扩容、安全增效、产业融合，推动交通运输行业流程再造、系统重塑、制度重构，有效提升公共服务能力、行业管理效能和产业协同创新水平。

《通知》提出，自今年起，通过3年左右时间，支持30个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络，力争推动85％左右的繁忙国家高速公路、25％左右的繁忙普通国道和70％左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级。

《通知》要求，有效利用已有数字基础设施和数据资源，充分发挥数字技术的放大、叠加、倍增作用，实现交通基础设施数字化改造、智能化响应和智慧化支撑的新模式新形态，提高公路水路基础设施的承载能力、通行效率、安全保障和治理水平，扩大多样化高品质的服务供给；聚焦小切口，以用得上、用得起、用得好的应用场景为牵引，协同推进数字技术与交通基础设施深度融合，加快创新技术产品产业化和规模化应用，促进战略性新兴产业做强做优做大。

《通知》提出了四方面实施内容，更加注重集约节约利用，以较少资源消耗撬动交通基础设施承载能力大幅提升；更加注重资金使用效益，以较少资金投入带动交通基础设施优质供给有效加强；更加注重数据要素价值释放，以数字手段推动交通基础设施管理服务水平明显改进；更加注重融合创新，以应用场景规模化落地促进产业协同创新水平显著提高。

一是围绕公共服务升级，推动基础设施智慧扩容，加快关键节点智慧通行服务、干线通道主动管控和一张网服务新模式等应用，力争实现通行效率提升20％左右。

二是围绕行业管理提升，推动基础设施安全增效，推进实施数字化管养系统、运行监测预警平台、数字治超及大件运输全链条监管系统、应急指挥调度系统等建设，力争实现突发事件应急响应效率提升30％左右。

三是围绕协同创新发展，推动跨领域产业融合，实施车路云一体化和船岸云一体化试点，总结一批具有较高推广价值的应用场景、关键技术和标准规范。

四是推动体制机制创新，完善跨部门协同联动管理和服务机制，健全公路水路项目全生命周期数字化管理机制，推动数据技术产品、应用范式、商业模式和制度机制协同创新，推广一批个性化定制、网络化协同、产业化融合等新业态新模式。

财政部、交通运输部将通过竞争性评审方式，分3年每年择优支持一批示范通道及网络建设，按照“奖补结合”方式安排资金。其中，公路、航道领域奖补资金分别核定，按照交通运输部核定总投资的一定比例予以奖补，东部、中部、西部地区奖补比例分别为40％、50％、60％。

(责编：王连香、吕骞)
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