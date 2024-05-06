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今年入汛以来，珠江流域先后发生多场强降雨过程。截至4月28日，珠江流域降雨量较常年同期偏多。汛情来得早、来得猛。在水利部的统一指挥下，珠江流域各级水利部门强化“四预”措施，贯通“四情”防御，科学调度，拦洪削峰，有力防御北江、韩江、东江多次编号洪水。

加强堤防涵闸巡查防守

4月25日下午4时，广东省佛山市三水区骤雨初歇。在北江大堤黄塘段，堤外江水浩荡洪水奔涌，堤内一派平静生活如常。

北江大堤位于北江下游左岸，从广东清远市清城区石角镇骑背岭起，经佛山市三水区至南海区，保卫广州、佛山、清远以及白云机场、京广铁路等。

“北江大堤是北江防洪工程体系的重点区域。我们采取填砂压渗、加高培厚、填塘固基等方式不断夯实堤基堤身，同时储备了充足的防汛物资。”广东省北江流域管理局防洪与工程建管部部长曾金鸿说，在迎战本轮北江2号洪水过程中，单日最高峰时曾有2700多人上堤巡堤查险，确保北江大堤安然无恙。

“北江大堤黄塘段属强透水地基堤段，巡堤查险工作丝毫不能马虎。”身穿蓝色马甲的李伟康是广东省北江流域管理局北江大堤管理部的一名“老水利”。这段时间，他和同事风雨无阻，加密巡查频次，围绕可能发生的渗水、管涌、漏洞、裂缝、坍塌等堤防险情，瞪大眼睛认真排查，不放过任何细微隐患。

广西北海市合浦县总江水闸工程。受访者供图

同样枕戈待旦的还有广西北海市合浦县水利局南流江综合管理中心副主任吴裕宁。南流江综合管理中心负责合浦县总江水闸的运行管理，南流江穿总江水闸而过，因沿海地区水系“源短流急”，总江水闸成为北海市防汛排涝的关键工程之一。

“我们成立了总江水闸值班组，坚持24小时轮值和领导带班制度。”吴裕宁说，总江水闸设立防汛抢险应急领导小组，编制了总江水闸防汛抢险应急预案、安全管理应急预案、控制运用计划实施方案等，将防汛责任、物资、方案落实落细，确保“宁可备而无汛，不可汛而无备”。

科学调度水工程拦洪削峰

北江飞来峡水利枢纽。受访者供图

“南雄落水洒湿石，去到韶关涨三尺，落到英德淹半壁，浸到清远佬无地走。”这是在广东省清远市流传的一句俗语，大意为雨水在北江上游只淋湿石头，水量汇聚逐渐增大，到达中下游时就足以淹没城镇。

北江是珠江第二大水系，上游高山丘陵地区洪水汇流快，而中下游干流流经地域坡度平缓，流速较慢，导致遭遇强降雨时，中下游往往无法及时排水而造成洪灾，因此中下游历来是北江防汛的重中之重。

“从4月19日到4月22日，我们共接到6道调度令。”广东粤海飞来峡水力发电有限公司副总经理黄耿说。飞来峡水利枢纽位于广东清远市东北约40公里的北江干流河段上，是北江防洪的关键工程，对保障北江中下游及清远市防洪安全具有重要作用。

为应对此次北江特大洪水，在水利部的统一指挥下，水利部珠江水利委员会（以下简称“珠江委”）、广东省水利厅等有关单位和部门，提前调度北江上中游水库群腾空库容3.5亿立方米，及时启用飞来峡水库拦蓄洪水2.04亿立方米，削减北江控制站石角站洪峰流量1300立方米每秒；调度上游乐昌峡、南水、锦潭、长湖等水库拦蓄洪水2.1亿立方米，削减飞来峡水库入库流量1300立方米每秒，最大程度减轻波罗坑防护片区启用范围，进一步削减石角站洪峰流量700立方米每秒。

通过飞来峡等干支流水库群调度拦蓄洪水，拦洪削峰作用明显，成功将北江洪水量级控制在北江大堤安全泄量以内，有效减轻下游沿线防洪压力，确保了粤港澳大湾区等重点保护对象防洪安全。

水库调蓄被誉为防汛抗洪的“王牌”。近年来，大藤峡水利枢纽坚持流域统一调度、精准调度，已成功抵御西江多场次编号洪水，特别是在2022年防御西江4号洪水过程中，以建设期有限防洪库容，拦蓄7亿立方米洪水，最大削减洪峰3500立方米每秒，避免西江、北江洪峰遭遇。

打造“四预”平台实现精准预报

在珠江水旱灾害防御“四预”（预报、预警、预演、预案）平台，各地降雨、江河水位等实时数据在电子屏幕上滚动呈现，流域整体的雨情、水情尽收眼底。

“现在我们将流域内各主要水利工程都纳入系统，健全了数据支撑，优化了算力算法，‘四预’平台预测预报更加精准，进入2.0版本时代。”珠江委水旱灾害防御处副科长谢旭和介绍。

4月以来，珠江委充分运用珠江水旱灾害防御“四预”平台，加密、滚动、精细实施洪水预报，滚动发布洪水预警8次、预警短信2万余条，为指挥调度决策和主动防控赢得了宝贵时间。同时，根据洪水预报结果，多方案模拟预演北江、韩江、东江多次编号洪水演进过程，比选优化调整流域水库群调度方案，发出调度指令，精准指导洪水防御。

精确测报是防汛抗洪科学决策的“耳目尖兵”。“如果发生泄洪，那么我们在‘四预’平台上会提前发出预警，直接发出，非常方便。目前我们每天都在使用。”大藤峡公司枢纽管理中心水调科科长黄光胆说。

大藤峡水利枢纽精准调度保障防洪安全。受访者供图

目前，大藤峡水利枢纽工程水情测报系统涵盖专用雨量站111个、水文（位）站点90个，还加快推进测雨雷达建设，雷达组网控制库区1.7万平方公里重点区域，目前已完成首台测雨雷达铁塔建设，首部测雨雷达正在进行中试。

据悉，水利部正加快完善雨水情监测预报体系，按照“应设尽设、应测尽测、应在线尽在线”原则，重点围绕流域防洪、水库调度实际需求，加快构建气象卫星和测雨雷达、雨量站、水文站组成的雨水情监测预报“三道防线”，进一步延长洪水预见期、提高洪水预报精准度。

(责编：郝帅、吕骞)

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