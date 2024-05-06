王绍绍 王天乐

在武汉远郊坐落着一家服装加工厂，由于专门招聘在家带孩子的全职妈妈，当地人亲切地称之为“宝妈工厂”。从仓库管理到在线客服，从车间工人到尾端临时工，工厂绝大多数岗位上都是三十五岁上下的女性员工。

向京艳是“宝妈工厂”的创办人。从线下找代理做分销到源头厂货通过电商直销，“宝妈工厂”不仅为校服市场提供了优质源头工厂的采购选项，还解决了当地许多全职妈妈“求职难、就业难”的问题，为她们的灵活就业提供了便利条件。

每年开学季前夕，依托国内的电商平台，“宝妈工厂”生产的一批又一批校服、制服被销往全国各地，甚至漂洋过海远销日本、新加坡等国，年营业额超3000万元，为工厂里辛勤劳动的妈妈们带来一份稳定收入。

当下，随着互联网技术的迭代和数字经济的发展，互联网平台深刻影响着人们的生产和生活方式。近日，人力资源和社会保障部印发《关于加强零工市场规范化建设的通知》，支持多渠道灵活就业，拓宽就业渠道、兜牢民生底线，帮助供需双方高效匹配，快速面试、即时上岗。通过激发人力资源市场活力，让“新就业”更好发挥“稳就业”的支撑作用。

创业带动就业，就业保障民生。“互联网+行业”赋能千行百业，在稳就业、促就业方面的成效日益凸显。平台经济基于自身融合性、创造性、机动性的特点，为高质量充分就业创业提供了新渠道、拓宽了新边界。随着平台经济和数字技术的进步，在传统行业就业形态不断变化的同时，一系列新产业、新业态也应运而生，创造了大量新的就业岗位。

网店主理人、带货主播、自媒体博主、社群代购、电商模特、快递配送员……在大电商、大平台的浪潮下，大量时间自由、灵活性强的岗位不断涌现，许多新型职业应运而生，创业机遇不断拓展。依托数字经济，越来越多的劳动者拥有了多元就业、灵活就业的机会，靠辛勤的劳动走上增收致富的道路，为共同富裕目标注入源源不断的活力。

近期，一群“神秘”的95后、00后涌入批发采购类电商平台，为自己在自媒体平台上的“小橱窗”选购商品、比价议价。在批发贸易行业的专业术语中，这些拿货量通常较少但频次高的用户被称为“搞副业和轻创业的年轻人”；但在日常生活中，他们有着更加广为人知的身份——网红博主、“种草”达人和团购“团长”。

在人均博主、人均自媒体的当下，随着“新个体经济”时代的到来，每个有创意的人都可以通过互联网“轻创业”、搞副业。白天的公司职员和家庭宝妈，晚上可能就化身店长和老板，变成创业博主、带货达人和社群代购员。互联网为创新创业者展示风采、碰撞创意、交流合作提供了广阔舞台，让千千万万想创业、敢创新的人在奋斗中实现不凡创造。

网友“丹姐”是一位自媒体“探厂博主”，半年以来，她已经“探秘”了近百家源头工厂，其中很多都是主打品牌平替和大牌代工的1688严选背后的源头工厂。据介绍，“探厂博主”的工作通常包括挖掘国内工厂供应链、对接消费者需求、打造独特源头品牌等内容，通过一路追溯优质好物的生产源头，找到真正的“质价比”产品。

近年来，像“丹姐”这样的职业采购群体正在崛起，成为工厂与消费者之间的“神经末梢”。作为阿里旗下的源头厂货直销平台，1688正在被年轻一代重新发现和定义，既助力了中小微企业的高质量发展，又引领了新兴互联网职业的“轻创业”浪潮，为高质量充分就业创业带来澎湃动力。

业内人士表示，以电子商务为代表的数字经济正在迅速发展，电商行业促进了传统就业方式的升级。大量“传统产业+数字化”的跨界领域以及数字技术带动的新商业模式，也催生了许多新增的就业机会和创业机遇。

“互联网平台为当代中国社会经济发展提供了多种灵活就业的社会选择，最大化地提升了个人的自由选择程度。”中国信息经济学会理事长、中山大学管理学院教授谢康表示，互联网平台让劳动力平滑转移，兼顾了劳动密集型和技术密集型两类不同的就业方式。平台充分发挥就业稳定器的作用，能够衍生新商业模式，构建新业态，助力经济增长和高质量就业创业。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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