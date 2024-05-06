人民网记者 杜燕飞

“五一”期间，各地稳步推进能源工程建设，许多建设者坚守岗位，铆足干劲保证项目进度，用实干开创美好未来。

国家能源局发展规划司二级巡视员赵莉近期在国家能源局例行新闻发布会上表示，今年以来，能源领域有力推进重点基础设施和新型基础设施建设，带动投资增速保持较高水平。

总投资超5000亿元 200余个项目全面建设

“五一”假期，黄河上游的羊曲水电、茨哈峡水电等一批重大项目工程加紧建设，作为青豫直流特高压外送基地配套支撑电源，建设规模120万千瓦的羊曲水电站争取今年“一年三投”；广东廉江核电项目2号机组完成核岛第一罐混凝土浇筑后，转入全面建设阶段；作为国家发改委“清洁低碳氢能创新应用工程”，吉林大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目正有序推进，计划今年投运；青豫直流二期外送项目2标段“光伏+光热”100万千瓦项目、威宁千万千瓦级综合能源基地项目等一批大基地项目建设正加快推进……

广东廉江核电项目施工现场。受访者供图

据介绍，此次纳入国家电投战略性新兴产业及“十四五”重大能源保供项目首批清单项目共计200余个，装机规模超8000万千瓦，投资总额超5000亿元，其中清洁能源项目占比超90%。

“项目布局聚焦新能源、调节性电源以及氢能、新型储能等领域，项目推进立足高科技含量、高产业协同、高价值创造和低资源消耗，具有强牵引、利长远特点，旨在以高质量投资推动国有资本向关系国家安全、国计民生的重要领域集中，向前瞻性战略性新兴产业集中，有利于推动能源增产保供和转型升级，为推进中国式现代化贡献能源力量。”国家电投总经理栗宝卿表示。

世界最高水头抽水蓄能电站建设正酣

“五一”假期，在浙江天台抽水蓄能电站下水库施工现场，一车车从库盆和隧洞开挖出来的石料正运往大坝部位进行填筑、压实，横在两侧山体之间的大坝逐渐“长高”。

“下水库大坝填筑进度关系到下一步面板混凝土浇筑和蓄水目标任务，是工程建设的关键节点之一，目前工人24小时不停歇作业，每天至少填筑1万立方米。”三峡集团所属三峡建工浙江天台抽水蓄能有限公司工程管理部工程师杜俊良介绍。

天台抽水蓄能电站1号机组蜗壳底板混凝土备仓现场。崔徐波摄

沿着隧洞向山体里行进，来到巨大的地下厂房施工现场，厂房一侧正在进行1号机组蜗壳底板混凝土备仓和埋件安装，另一侧机电安装间里1号机组蜗壳也正加紧焊接。

天台抽水蓄能电站是国家《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》“十四五”重点实施项目，总装机容量170万千瓦，计划安装4台单机容量42.5万千瓦的可逆式水轮发电机组，单机容量为国内抽水蓄能电站最大；电站额定水头724米，为世界最高。

“目前正处于工程主体施工最高峰，2000多名建设者正加紧推进工程建设，力争在2025年底实现首台机组投产发电目标。”三峡建工浙江天台抽水蓄能有限公司副总经理景茂贵说。

全球首套深水水下自动发球管汇完工交付

5月2日，我国自主设计制造的全球首套深水水下自动发球管汇完工交付。该型装备针对目前正在建设的“深海一号”二期项目定向研发，推动我国深水复杂油气资源开发利用，加快实现海洋科技高水平自立自强。

“深海一号”二期项目水下发球管汇通过验收。李振国摄

据海油工程特种设备分公司副总经理张飞介绍，自动发球管汇是“深海一号”气田水下生产系统的重要组成部分，投用后将由“深海一号”能源站通过脐带缆远程控制。该型水下自动发球管汇搭载水下控制模块、液压遥控阀门、温压传感器等关键控制和监测设备，同时在发球装置中预埋6枚清管球，可根据远程指令在海底“悄无声息”地完成清管球发射入管和清管的全部操作。

“‘深海一号’二期水下自动发球管汇应用水深达1000米，工作温度上限超过120摄氏度，重量达到360吨，可在高压低温海水环境中免维护服役25年。”张飞说，项目团队自主研发28种焊接新工艺，系统掌握深水发球管汇自主设计、建造、测试和工程应用成套关键技术。

中俄天然气管道构穿东线长江盾越工程完成管道敷设

5月3日，中俄东线天然气管道关键控制性工程——长江盾构穿越工程完成管道敷设，主体工程全面完工。

据介绍，中俄天然气管道东线长江盾构穿越工程，隧道水平长度约为10.226公里，管道埋深最深处距离江面超60米，隧道内径达6.8米，是目前世界油气领域单向盾构掘进距离最长、埋深最深、口径最大、施工条件最复杂的油气管道穿江盾构工程。

中俄天然气管道构穿东线长江盾越工程完成管道敷设。受访者供图

长江盾构工程是中俄东线天然气管道关键控制性工程，于2020年7月开工，预计2024年底前贯通投产，实现俄气直供上海，进一步完善东部能源大通道。

(责编：郝帅、吕骞)

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