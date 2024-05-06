5月6日，神州租车发布的“五一”出行大数据。数据显示，“五一”假期租车保持在高位，全国峰值出租率超90%，低线高线城市全面开花。众多小众旅游城市快速火爆出圈，作为重点旅游区域的江浙沪地区，三大枢纽城市上海、杭州、南京峰值时基本满租。

公路自驾为公众出游的主流方式。数据显示，随着小众旅游城市的破圈，不同场景的租赁需求愈加多元化，Z世代消费者对于新能源车型认可度高，新能源租车需求增长明显。全国主要城市、主要景区等因交通环境的便利，也让“大交通+落地租”的组合出行广受青睐，整体订单占比超四成，引发全民自驾热潮。

余姚、娄底、庆阳、平凉、遂宁五城市位居全国出租率前五名，呼伦贝尔、松原、大庆、宿迁、丹阳等城市成为增长最快的城市，凸显低线城市的旅游繁荣。“五一”假期期间，桂林、岳阳、广元、玉林、漠河等城市的机场门店出租率位居全国机场门店TOP5，高铁/火车站方面，武汉、温州、嘉兴、榆林、九江等城市的高铁/火车站服务网点租车最为火爆，位居全国高铁/火车站枢纽门店前五名。

省会城市郑州摘得人气出行目的地第一名，上海、北京等一线城市位居靠前，长沙紧随其后，杭州、西安、沈阳、石家庄、重庆、成都、海口、南京、合肥、兰州等省会城市也集体上榜。

区域旅游层面，作为旅游一体化水平最高的区域之一，江浙沪区域可谓人气爆棚。上海、杭州、南京、苏州、无锡等城市均上演“人从众”的热闹景象。五一期间上海峰值出租率接近满租领跑全国，再加上杭州、南京以及长三角其他主要城市的助攻，全民“下江南”依然是旅游的热门趋势。

租车群体呈现越来越年轻化的特征。“五一”假期期间，神州租车90后、95后及00后合计占整体用户的比重达六成，95后和00后用户增长明显。

近年来，洞察旅游出行市场的持续高增长和内在需求变化，神州租车持续增加新车型的投放，假期拥有车型种类约200个，新能源车型种类同比增长100%，神州租车枢纽网点（机场、高铁站、火车站）订单占比超40%。新能源车型尤其受到95后和00后的喜爱，80后及85后是7座商务车的主要消费人群。

(责编：曹淼、李源)

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