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低空经济“蓄势腾飞” 打造未来产业增长新引擎

王绍绍
2024年05月08日08:24 | 来源：人民网
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“人在家中坐，外卖天上来。”近年来，从外卖配送、观光旅游等消费场景，到电力巡检、农业植保等生产场景，我国低空经济加快融入各行各业，市场规模加速壮大，激发未来产业发展新动能。

什么是低空经济？据清华大学车辆与运载学院教授、飞行汽车动力研究中心主任张扬军介绍，低空经济是以低空空域为依托，航空器为主要载体，涵盖载人、载货及其他作业等各种低空飞行活动的综合经济形态。低空经济具有辐射面广、产业链条长、成长性和带动性强等特点，在拉动有效投资、创造消费需求、提升创新能级方面具有广阔空间。

前不久，工业和信息化部等四部门联合发布《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，指出推动“低空+物流配送”、“低空+城市空中交通”、“低空+应急救援”等规模化发展，提出到2030年，我国通用航空装备全面融入人民生产生活各领域，形成万亿级规模的通用航空产业市场。

低空经济的“腾飞”离不开无人机、通航飞机等航空器技术的支持，新能源技术、无人驾驶技术、新一代信息技术为低空经济提供了坚实的技术底座。在芜湖，当地形成涵盖航空新材料、通航整机、临空经济、低空运营等产业链，聚集研发、制造、运维等企业近200个，基本实现“不出园区就能生产一架国产通用飞机”；在广州，当地推出全国首个低空经济应用示范岛，配套飞行汽车起降、停放、补能、通信等相应设施，启动飞行汽车基础设施建设……

透过数据看实力，中国民航局发布的数据显示，截至2023年底，国内注册无人机126.7万架，同比增长32.2%，运营无人机的企业达1.9万家。2023年国内民用无人机累计飞行超2300万小时，已获批建立的民用无人驾驶航空试验区17个、试验基地3个，覆盖城市、海岛、支线物流、综合应用拓展等场景，我国低空经济正在加速“起飞”。

“我们相信，低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来一定会形成万亿级产业规模，更好地满足人民对美好生活的向往。”工业和信息化部相关负责人表示，低空经济既是新质生产力的典型代表，又是培育发展新动能的重要方向，具有创新引领、绿色低碳、数实融合等特点。要加强应用牵引，打造低空多场景应用示范体系，聚焦应用场景构建产业生态链。

低空经济赋能各行各业，其中，物流行业是目前低空经济商业应用落地最广泛的场景。针对这一发展“蓝海”，国内多地加快布局低空物流产业，显著提升供应链效率。

深圳打造“无人机之都”，半小时之内无人机就可将外卖“空投”外卖柜，每个月有1万多单外卖通过无人机配送；自贡开通智慧医疗“低空生命线”，保障血液、检验标本和急救设备的快速转运，实现“低空+医疗”的首次应用；无锡推出首个商用无人机配送服务项目，在航线范围内可实现快件最快1小时到达消费者手中，形成即时配送、够量即飞的高效物流转运配送模式……

“低空经济正成为物流新模式的重要载体和培育发展的重要路径，将为我国物流高质量迭代发展提供新的机遇。”国家发改委综合运输研究所所长、研究员汪鸣表示，我国低空物流产业发展较快，无人机配送等已经取得一定经验，呈现出构网快、速度高、势头好、空间大的良好前景。要加快开放低空空域，提高市场准入时效，以现代化低空物流产业体系建设为方向，开辟一条低空物流经济高质量发展的“新赛道”。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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