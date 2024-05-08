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“没想到竹子能做成这么多种东西，使用感还不错。”“五一”假期，在浙江安吉度假的王女士惊喜地发现，自己所居住的民宿提供牙刷、牙刷杯、毛巾等洗漱用品均为竹制品。

“以竹代塑”是推进绿色发展的有效途径。数据显示，我国竹产业规模庞大，现有竹加工企业1万多家，竹产业产值从2010年的820亿元增至目前的4100多亿元，年均增长30%以上。全国竹产业从业人数超2900万人，其中农民从业人数超1900万人，占全国竹产业从业人数的65%以上。

竹子作为速生、可降解材料，是塑料的重要替代品。近年来，随着“以竹代塑”观念的深入人心，越来越多的竹制产品成为人们消费的新选择。

国际竹藤组织发布报告显示，中国竹产品对外贸易量居世界首位，在竹产业国际合作中的主导地位日益凸显。中国是竹资源品种最丰富、竹产品生产历史最悠久、竹文化底蕴最深厚的国家。中国竹产业横跨一、二、三产业，产品种类繁多，发展极具活力，广泛应用于家具、建筑、纺织、食品等行业领域，为世界竹产业发展提供了有益借鉴。

“我国竹资源丰富，有竹子837种，面积756万公顷，年产竹材超过1.5亿吨。”国家林草局国际竹藤中心研究员王戈介绍，目前竹产品有上万种，分布于日用制品、工业制造、建筑建材、农业生产等十几个领域，有着广阔的发展空间。

从印发《“十四五”塑料污染治理行动方案》，提出科学稳妥推广塑料替代产品；到出台《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》，提出应充分考虑竹木制品、纸制品、可降解塑料制品等全生命周期资源环境影响；再到将“塑料污染治理”纳入2024年政府工作报告……近年来，我国不断推进“以竹代塑”的顶层设计布局，“以竹代塑”迎来带来绿色发展新机遇。

安徽东亭因地制宜发展竹制品加工，培育形成竹制品加工企业40余家，带动2000余人在家门口就业；江西资溪谋划竹产业全产业链布局，所打造的“以竹代塑”产品远销德国、法国等60多个国家和地区；湖南通道侗族自治县建立定向培育、定向加工、定向销售的产业发展模式，通过线下销售、直播带货等方式，大量销售各类新型环保竹制产品，让竹产业焕发新活力……各地积极探索竹产业串珠成链、聚链成群、集群成势，把小竹子做成大产业，让一座座竹山成为群众增收致富的幸福“靠山”。

王戈表示，加强产业协同，优化产业布局，完善产业链条，促进中国的竹产业实现从传统的劳动密集型产业向现代的技术密集型产业的转变。

“以竹代塑”撬动绿色大产业。在宜宾某环保科技公司的生产车间里，经过碎浆、热压、成型等工序，竹浆变成一次性环保餐具。自2022年正式投产后，该公司竹产品订单供不应求。

“过去5年，我们把竹产业作为‘一把手’工程抓，竹加工企业从70家增长到128家，开发出竹餐具、竹食品，乃至竹丝、竹炭等上百种精深加工产品。”四川宜宾市兴文县政府相关负责人说，“我们的产业链条和产品创意、质量都有了不小的提升。”

行走在浙江安吉，满目皆为绿色，沿蜿蜒山道步入竹海腹地，潺潺流水带来清凉惬意。作为“中国竹工机械创新之都”，安吉已成为我国竹工机械重要的创新研发产业集群地，形成了竹工机械、竹刀具、竹机配件加工等竹工机械产业链。数据显示，截至目前，县竹产业总产值近200亿元，以不到全国1%的竹林面积，创造了超过全国5%的竹业总产值，实现了小竹子撬动大产业。

业内人士表示，追“新”逐“绿”已成为社会共识，在全球环保意识日益增强的背景下，竹制产品凭借其独特的环保优势，在国际市场上具有更强的竞争力。这不仅有助于我国出口贸易的增长，也提升了我国在全球产业链中的地位。“以竹代塑”产业的发展壮大，为我国经济发展注入了新的动能。应继续加大对该产业的支持力度，推动技术创新和产业升级，进一步发挥其在绿色发展和经济发展中的重要作用。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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