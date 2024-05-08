人民网北京5月8日电 （欧阳易佳）记者从生态环境部了解到，5月7日，第三轮第二批中央生态环境保护督察全面启动。组建7个中央生态环境保护督察组（以下简称督察组），分别对上海、浙江、江西、湖北、湖南、重庆、云南7个省（市）开展为期约1个月的督察进驻工作，统筹开展流域督察和省域督察。

中央生态环境保护督察协调局有关负责人介绍，第三轮第二批中央生态环境保护督察最大的特色、亮点和创新之处就在于聚焦长江大保护，统筹推进流域督察和省域督察。

上述负责人表示，有别于以往的省域督察，第三轮第二批中央生态环境保护督察既关注长江经济带流域性整体性问题，以及生态环境共性问题，也注重结合各省（市）经济社会发展、自然资源禀赋、生态安全定位，找准各省（市）突出问题。

据悉，在督察中，重点关注党中央、国务院有关重大决策部署和长江保护法等法律法规落实情况；绿色低碳发展情况，积极稳妥推进碳达峰碳中和，坚决遏制“两高一低”项目盲目上马情况；污染防治攻坚战进展情况；大气污染防治中的突出问题；违法违规侵占自然保护地、突破生态保护红线开发建设、破坏岸线，以及耕地生态破坏和长江十年禁渔落实不到位等问题；环境基础设施建设运行、农业面源污染防治、固体废物尤其是建筑垃圾处理处置、“三磷”污染治理情况；重要湖泊保护治理和重要支流生态环境保护情况；此前督察发现问题整改情况；人民群众反映突出的生态环境问题；生态环境保护“党政同责”“一岗双责”落实情况等。

据了解，督察进驻期间，各督察组分别设立联系电话和邮政信箱，受理被督察对象生态环境保护方面的来信来电举报。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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