人民网北京5月8日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日发布的统计数据显示，截至2024年4月末，我国外汇储备规模为32008亿美元；我国黄金储备为7280万盎司，连续第18个月增持黄金储备。

国家外汇管理局表示，2024年4月，受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

民生银行首席经济学家温彬对人民网记者表示，当前，全球经济温和复苏以及国际贸易回暖，拉动我国一季度出口增长1.5%，我国对外贸易将保持韧性，在稳定跨境资金流动方面继续发挥基本盘作用。随着我国新一轮对外开放措施落地显效，人民币资产的避险和投资价值进一步凸显。5月以来，美联储降息预期有所上升，美元指数高位回落，全球股债市场价格反弹，有利于外汇储备规模稳中向好。

“我国经济发展具有坚实基础、诸多优势和巨大潜能，长期向好的趋势不会改变，外汇储备规模有望继续保持基本稳定。”温彬说。

值得注意的是，国家外汇管理局同日发布的数据显示，截至2024年4月底，我国黄金储备达到7280万盎司，较3月底环比增加6万盎司，连续第18个月增持黄金储备。

业内人士表示，黄金具有金融和商品的多重属性和避险、抗通胀、长期保值增值等优点。在国际储备组合配置中加入和动态调整黄金储备，有利于统筹与维护国际储备的安全性、流动性和收益性。与此同时，我国持续推进跨境贸易本币结算，增持黄金储备将进一步增强人民币汇率稳定性，吸引更多境外企业使用人民币开展贸易结算。

世界黄金协会近期发布的《全球黄金需求趋势报告》显示，全球央行继续保持迅猛的购金态势，2024年一季度，全球官方黄金储备增加了290吨。在市场波动和风险走高的情况下，全球央行持续大量购入黄金，凸显了黄金在国际储备投资组合中的重要作用。

“全球央行增持黄金，不是看重短期金价波动，而是站在外汇储备资产配置分散化的战略性角度评估黄金的配置价值。”世界黄金协会中国区CEO王立新表示，目前，全球央行之所以愿意在金价相对较高的位置继续买入黄金，很大程度是看中黄金的避险属性、高流动性与长期较高回报率。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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