新华社北京5月7日电 财政部近日下达1582亿元资金，比上年增加23亿元，引导和支持地方进一步巩固完善城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。

这是记者7日从财政部了解到的。

据介绍，下达资金着力在三方面使用：一是，提高家庭经济困难学生生活补助标准。从2024年春季学期起提高家庭经济困难寄宿生生活补助国家基础标准，年生均小学由1000元提高到1250元，初中由1250元提高到1500元；家庭经济困难非寄宿生生活补助标准继续按寄宿生生活补助国家基础标准的50%核定。预计全国超过2000万学生获得生活补助。

二是，加大农村学校校舍维修改造补助力度。从2024年起提高农村学校校舍单位面积补助测算标准，东中部地区由800元/平方米提高到1100元/平方米、西部地区由900元/平方米提高到1200元/平方米，并适当提高高寒高海拔等地区测算标准，更好满足农村学校校舍维修改造、抗震加固需要。

三是，支持加快补齐短板弱项。通过以奖代补方式，支持地方落实好乡村教师生活补助政策，加快改善农村寄宿制学校办学条件等。

财政部表示，下一步，将根据新形势新要求，动态调整完善政策措施，不断加大投入力度，支持和引导地方加快推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。

(责编：王震、陈键)

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