新华社哈尔滨5月7日电（记者徐凯鑫）5月7日，“插秧专列”K5161次列车从绥化站驶出，来自黑龙江省绥化市等地的300余名“插秧客”乘坐该专列奔赴三江平原进行春耕生产。

这是中国铁路哈尔滨局集团有限公司连续第25年开行的“插秧专列”，从2000年开始开行首趟“插秧专列”，至今已有近190万人次搭乘专列前往三江平原。

在站前广场，车站工作人员手持指示牌，引导农民在遮阳篷下有序候车。伴随一声声列车进站的提示音响起，农民们纷纷拿起行李，踏上驶往垦区的列车。

“这趟列车见证了时代的变迁和生活的变化”，参与25年“插秧专列”服务工作的绥化火车站客运值班主任赵业胜说，“早些年乘客都穿着旧布衣、扛着编织袋乘车；如今很多人拖着拉杆箱、戴着太阳镜。”

近年来，随着农业机械化生产普及，年轻的“插秧客”们在沃野中大展身手，从穿雨靴站水里弯腰插秧，到补苗、操作机械等“幕后”工作，春耕作业发生翻天覆地的变化。

从燃煤绿皮车到空调车，从纸质客票到电子客票，25年来，“插秧专列”在每年短暂的旅途中，承载着人们的希望，从“北大荒”驶向了“北大仓”。

“插秧专列”不变的，是几十年来，逢春耕必开行的时间节点；变化的，是越来越便捷、实用、贴心的出行服务。

来到车站，记者远远便看到由铁路部门组织的志愿者身着鲜艳的红马甲，为候车农民发放“水稻栽培技术简明手册”，并耐心地讲解相关内容。“插秧专列”上，还有农技专家知识讲座，帮助“插秧客”们更专业。

不少旅客还根据专列提供的信息，找到了更多机会。用工种类、农场信息、联系方式……记者看到，由铁路部门对接制作的用工信息表详细标明了沿途各个农场的招工情况，不少农民看到后纷纷拿起手机拍照记录。“下了车我就准备打电话问问，别错过了好机会。”农民郑春红说，这次出来只有七天活，有了这个招工表，兴许能多干几天，多赚些钱。

黑龙江省三江平原地区是我国重要的粮食主产区，每年春耕季节都需要大量劳动力进行水稻备耕、插秧。K5161次“插秧专列”从齐齐哈尔始发，途经绥化等地，终至抚远，发行时间预计从5月7日持续至6月中旬。据统计，今年预计有4万名农民乘火车赴三江平原进行春耕工作。

(责编：王震、陈键)

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