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新研究：火星陨石坑或曾拥有类地宜居环境

2024年05月08日09:15 | 来源：新华社
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据新华社北京5月6日电一个国际研究团队利用美国航天局“好奇”号火星车获得的探测数据发现，火星盖尔陨石坑内的砂岩富含锰元素，鉴于锰元素沉积物的特性，研究人员推测这个古老的陨石坑可能曾拥有类似地球的宜居环境。

这项由美国洛斯阿拉莫斯国家实验室、法国国家航天研究中心等机构合作完成的研究近日发表在美国《地球物理研究杂志·行星卷》杂志上。

研究团队研发了“好奇”号火星车搭载的“化学相机”，并利用该设备发现，火星盖尔陨石坑的砂岩中锰元素含量远高于正常水平。这个陨石坑估计有35亿到38亿年历史，可能是干涸湖泊的一部分。

矿物质中的锰元素是以锰的氧化物形式存在，其形成需要持续的水源和高度氧化的环境，而满足这样条件的环境正是宜居环境。在地球上，大气中由光合作用产生的氧气使富含锰元素的沉积物能够形成，而微生物的存在会帮助催化锰的氧化反应，具有氧化条件的湖泊是常见的锰元素沉积地点。

研究团队分析了盖尔陨石坑内的砂岩中富含锰元素的可能原因，以及哪种氧化剂可能导致锰在岩石中沉积。研究认为，这些沉积物是在河流、三角洲或古代湖岸附近形成的。“化学相机”首席研究员尼娜·兰扎解释说，锰矿在地球湖岸浅水区很常见，但在火星上“找到这样可识别的特征非常难得”。

研究人员表示，这项研究表明，火星大气或地表水中可能发生过大规模的氧化进程。人类尚未掌握火星上存在生命的确切证据，也不清楚火星上锰的氧化物形成的具体机制，未来需要开展更多研究来理解火星上的氧化机制。

新华社北京电如果未来人类想在火星上生活，可能需在驻地种植作物。为此，科研人员正研究如何提高在火星上种菜的产量。

荷兰瓦赫宁根大学及研究中心的科研人员日前在美国《科学公共图书馆·综合》杂志上发表论文介绍说，他们利用模拟的火星土壤在温室中种植豌豆、胡萝卜和番茄，探究间作种植技术能否提高这些作物的产量。

间作是在同一地块同时相间种植两种或两种以上作物的种植方式。实验过程中，研究人员在模拟火星土壤中添加了有益细菌和营养物质，还调控温室内的气体、温度和湿度，使其符合预期的火星温室条件。结果显示，与在同一地块只种植一种作物的单作相比，间作的番茄产量显著提高，但胡萝卜产量明显降低，豌豆产量则没有太大不同。

研究人员说，这表明间作可能会对火星土壤中的作物生长产生明显影响，今后可在此基础上进行更多研究，通过改善土壤条件等方式找到更优的种植方式，提高作物产量。

(责编：王震、陈键)
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