人民网北京5月8日电（记者杨曦）今年以来，各地区各部门持续扩大有效投资，交通、能源、水利等基础设施建设加速推进。据国资委网站消息，近日，多个重大工程项目建设工程施工现场热火朝天，稳步助推经济高质量发展。

近日，中铁十九局承建沪苏湖铁路站前Ⅲ标段铺轨作业全部完成。沪苏湖铁路是连接上海、苏州、湖州等城市的重要快速铁路通道，建成运营后，将进一步优化区域路网布局，有效缓解白云、沪杭铁路通道的运输压力。

眼下，渤海油田工程建设正酣。今年一季度，渤海油田累计完成5个重点项目的6个单体建造，钢材加工量约2万吨。为持续提升建造效率，渤海油田大力推进智能化、标准化、一体化建造，建造产线工效提升25%、总装效率提升约30%。

4月28日，随着1号风机主机偏航、变桨及对接动作的完成，最后一支叶片与机舱成功对接，中国华能临高海上风电场项目首台10兆瓦风电机组完成安装，标志着海南省首个开工的海上风电项目进入批量化、大规模安装阶段。

近日，随着最后一罐混凝土浇筑完成，由中国铁建旗下中铁十八局承建的引汉济渭二期工程最大单体项目——渭河管桥索塔按期全部封顶，标志着项目全面进入钢梁架设安装阶段，为确保引汉济渭二期工程2026年建成通水奠定了坚实基础。

近日，随着中国石油广西石化炼化一体化转型升级项目乙烯装置1号至6号裂解炉12台辐射室全部吊装完成，这座伫立于北部湾的炼化之城初现峥嵘，该项目是国家石化产业规划布局的重大项目，目前正处于土建地下工程收官阶段。（图片来源：国资委官网）

(责编：杨曦、吕骞)

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