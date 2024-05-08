吴晓凌

当前，人工智能成为许多美国企业技术和经营创新的重要支撑。先行一步者不仅把人工智能当作流行热词，而且在生产经营的方方面面都尝试采用相关技术以提高生产力。未来人工智能能否像个人电脑和互联网那样“改变游戏规则”引人关注。

越早尝试生成式人工智能与业务有机结合，就越可能迅速找到提高生产力和创造力的方法。

美国著名百货连锁店梅西百货表示，正在尝试利用人工智能定制营销策略，通过算法向顾客推荐商品。美国休闲服饰品牌阿伯克伦比-菲奇公司的设计师则使用人工智能应用帮助他们设计产品，生成服装创意图像，其营销部门的工作人员还使用生成式人工智能来帮助编写产品简介。

利用人工智能技术将价格与需求实时动态匹配已成为一些公司通用的做法。比如优步公司会根据想要乘车的人数多少来浮动定价；快餐连锁品牌Wendy’s使用人工智能分析，在生意清淡的时段对网上菜单商品打折促销。

人工智能还可以帮助公司管理库存。联合利华公司旗下著名冰淇淋品牌Ben&Jerry’s在商店冰柜中安装了应用人工智能技术的摄像头，在存货不足时会评估剩余商品数量，及时向公司总部发出警示。这一技术已应用在8000台冰柜中，后续还将大幅增加安装数量。因为能及时补充受欢迎口味的冰淇淋，采用人工智能技术的冰柜销量平均增加了13%。

尽管企业充分利用人工智能工具可能需要更长时间探索，但目前这些应用的成效有目共睹，让人们对新技术促进生产力的前景持乐观态度。

高德纳咨询公司预测，到2025年，全球90%的公司将使用ChatGPT等生成式人工智能工具，这将大幅提高生产效率。

世界经济论坛发布的《2023年未来就业报告》显示，近四分之三的受访公司计划采用人工智能，其中50%的公司预计人工智能将带来就业增长。

不过，也有一些业内人士认为，人工智能的许多应用只是改进了既有软件可以做的事情，虽然更有效果，但不一定会像个人电脑和互联网那样“改变游戏规则”。另外，目前企业人工智能方案主要集中在提高生产流程的效率上，人工智能如何助力企业前期的科学决策过程还有更大的探索空间和潜力。

有专家指出，企业若要提高采用人工智能的效果，需要深入跟踪研究相关技术的功能和潜力，结合公司具体业务，探索人工智能提高绩效的范例。同时，还要制定明确的“护栏”等制衡机制来管理安全风险，减少人工智能编造信息的“幻觉”倾向，规避训练数据中出现的偏见、知识产权等问题。

人工智能在给企业赋能的同时，还会加速工作岗位和工人技能要求的变化。让工作者有能力适应变化也是企业的重要责任。

新华社旧金山电

(责编：王震、陈键)

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