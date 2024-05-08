广告是经济发展的晴雨表，广告产业发展情况很大程度上反映消费市场活力和企业投资信心。市场监管总局昨天(7日)公布，对857家从事广告业务的头部事业单位和规模以上企业开展的统计调查显示，一季度广告产业增长强劲。

市场监管总局公布数据显示，一季度857家头部企事业单位共实现广告业务收入2740.6亿元，同比增长13.6%。

一季度，857家头部企事业单位互联网广告发布收入1375.2亿元，同比增长20.6%，占广告发布收入总量的77.0%。得益于信息技术的发展，互联网在各类广告媒介中占据主导地位，是商品和服务推广的主要渠道。传统媒体加快数字化转型，以广播电视台、报社为代表的事业单位广告业务收入78.5亿元，同比增长3.1%，但其互联网广告业务同比增长135.4%。

据了解，857家头部企事业单位以平台企业为主，数据显示其2023年度广告业务收入占全国事业单位和规模以上企业总量的91.8%。其中，头部平台企业广告业务收入占其营业收入50%以上。平台企业的广告业务不仅带动广大中小微广告企业构建起产业链，也为其开展人工智能、新能源、云计算等技术创新提供了资金保障。（央视新闻客户端）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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