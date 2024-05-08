内地居民476.8万人次出入境，较去年同期增长38%——刚刚过去的“五一”假期，中国不仅国内旅游消费市场热闹非凡，境外热门旅游目的地同样迎来大批中国游客。

飞猪旅行平台的数据显示，今年“五一”假期中国人出境游以接近翻倍的速度增长，其中出境游酒店预订量同比增长约1倍，出境租车自驾游预订金额同比增长超3倍，邮轮游预订量同比激增超15倍；另据微信支付数据，泰国、日本、韩国等周边国家和地区成为不少人假期出境游热门目的地。

“去年以来，中国出境游持续回暖，这是中国经济充满活力的明证，也为全球旅游业和经济复苏增添了动力。”塞尔维亚“一带一路”研究所所长博扬·拉利奇说，中国居民的出境游规模位居全球前列，为相关国家和地区的经济发展作出了贡献。

5月5日，旅客在上海虹桥火车站候车。新华社记者 王翔 摄

中国国内旅游同样热情高涨，网友形容各个景点都是“人从众”，带动文旅消费水涨船高。文化和旅游部6日公布的数据显示，“五一”假期全国国内旅游出游合计2.95亿人次，同比增长7.6%，按可比口径较2019年同期增长28.2%；国内游客出游总花费1668.9亿元，同比增长12.7%，按可比口径较2019年同期增长13.5%。

“五一”假期国内游、出境游“全面开花”，是中国人消费需求持续升级的缩影。除了文旅消费，健康饮食消费、绿色消费等诸多消费升级场景也频频登上“热搜”。

中国更新换代的消费需求、不断挖掘的消费潜力、持续扩大的市场磁力，正给世界经济带来多方面的积极效应。

代表性的乳制品、香浓的咖啡、口感独特的奶油利口酒……不久前在海南举行的第四届中国国际消费品博览会上，爱尔兰国家馆里一份份独特又健康的爱尔兰美食吸引了来自世界各地参展者的目光。等待尝鲜的队伍排起长龙，展台处不时有采购商咨询洽谈。

“这里展出的产品几乎都是经过官方认证的绿色食品。”爱尔兰食品局驻华代表处主任苏礼文说，中国消费者越来越关注食品对健康的影响，爱尔兰产品正好符合中国市场对于绿色健康产品的需求。“对爱尔兰企业来说，中国市场充满机遇。”

这是4月14日拍摄的第四届消博会爱尔兰国家馆。新华社记者 杨冠宇 摄

头一次参加消博会的白俄罗斯皇后食品合资有限责任公司经理瓦列里·扎戈尔斯基，同样在中国消费者日益增长的品质需求中看到了商机。这家公司目前面向中国市场出口牛肉罐头。

“我们产品最大的特点就是纯天然，现在中国消费者越来越重视健康饮食，这对我们来说是巨大的机遇。”他说。

消博会的参展商感受到中国消费者对于健康饮食的青睐，深耕中国市场40年的美国食品巨头卡夫亨氏也从中看到企业发展新的增长点。“年轻消费者追求更健康、更便捷的食品，助推销量攀升。”卡夫亨氏中国区西式调味品市场负责人彭楸洋说。

分析人士指出，中国消费市场的新趋势重塑了国内市场的竞争格局，也让全球商品和服务提供商共享持续放大的消费机遇。

2024年政府工作报告提出，培育壮大新型消费，实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。

中国国家创新与发展战略研究会中国经济研究中心主任刘兴华认为，在全球科技革命和产业变革大趋势下，中国全社会总体消费提档升级，服务消费在消费结构中占比继续增加，居民消费方式和消费倾向也更加多元。

4月25日，在北京中国国际展览中心顺义馆举行的2024北京车展上，梅赛德斯—奔驰集团股份公司董事会成员唐仕凯介绍梅赛德斯—奔驰纯电G级越野车。新华社记者 才扬 摄

在不久前闭幕的北京车展上，新能源汽车大放异彩。车展上有278个新能源汽车车型亮相，参展的“外国面孔”更多了。中国汽车工业协会发布的数据显示，今年一季度，中国新能源汽车销量达209万辆，同比增长31.8%。

这样的市场“磁力”让更多世界知名车企将新品、新技术率先投放中国市场。

宝马集团日前宣布，将增资200亿元人民币用于华晨宝马大东工厂的大规模升级和技术创新；大众汽车集团在华设立德国总部以外最大研发中心，聚焦智能网联汽车研发；计划投资额超过300亿元人民币的奥迪一汽新能源汽车有限公司长春测试中心正式启用……

国际车企们用“真金白银”的选择证明，中国新能源汽车的消费升级正不断激发全球性的澎湃活力。

“我们对中国经济的发展前景有深远期待，对与中国合作伙伴持续合作共赢有坚强信心。”宝马集团董事长齐普策说。

4月26日，宝马集团董事长齐普策接受采访。新华社记者 潘昱龙 摄

根据统计局数据，今年一季度中国GDP同比增长5.3%，同期中国社会消费品零售总额120327亿元，同比增长4.7%，消费成为拉动经济增长重要动力。

法国《企业家》杂志日前刊文指出，中国展现出巨大的市场潜力，家庭消费不断改善。第四届中国国际消费品博览会吸引了71个国家和地区的4000多个品牌，展现了世界对中国消费市场的信心，也向世界释放出巨大的中国消费机遇。

“中国正在经历一场广泛而深刻的新型产业变革，并催生出新的消费形式和消费需求，这将有助于推动世界经济新一轮发展。”刘兴华说。（采写记者：肖逸晨、周慧敏、程潇、于也童）

(责编：王震、陈键)

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