直播预告：第六届人民网内容科技创业大赛颁奖典礼暨湖里区科创产业发展环境推介会
2024年05月11日08:52 | 来源：人民网
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【直播简介】
5月11日，第六届人民网内容科技创业大赛颁奖典礼暨湖里区科创产业发展环境推介会在厦门市湖里区举行。本次大赛旨在大力推动科技创新和科创产业蓬勃发展。
(责编：董童、李源)
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