5月10日，国家防汛抗旱总指挥部办公室、应急管理部、浙江省政府在浙江金华等地联合举办“应急使命·2024”超强台风防范和特大洪涝灾害联合救援演习。作为此次演习社会应急力量的参与者之一，滴滴旗下货运业务“滴滴送货”参与三项演习科目。

滴滴送货到红十字会应急仓库领取转运任务。（受访者供图）

本次演习模拟超强台风正面登陆浙江，贯穿浙江全境，多地多灾并发。演习坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，坚持分级负责、属地为主，坚持问题导向、实战牵引，汲取借鉴近年来重特大灾害应对处置经验教训，突出台风防范及流域洪水、城市内涝、山洪地质等灾害应对，真实构设演习环境和确立演习科目，聚焦流域和区域特点统筹抗洪抢险救援行动，检验体系应急、精锐应急、基层应急能力，推动应急准备落实，全面提升防灾减灾救灾水平。

滴滴送货参与救灾救助行动科目演习。（受访者供图）

本次演习滴滴送货共派出20名司机、10台车参与社会应急力量现场协调机制运行、统筹社会应急力量现场救援行动、救灾救助行动三个科目的内容。作为社会应急保障组成员，滴滴送货在灾区内协助开展应急物资转运工作，接到灾区社会力量现场协调中心转运任务后，第一时间安排车辆和司机到对应仓库完成转运任务。同时，滴滴送货也向红十字会捐赠了物资，并配合金华市民政局、红十字会将社会捐赠物资迅速、有序运往灾区。

滴滴送货参与救灾物资转运演习。（受访者供图）

一直以来，滴滴送货定期开展安全培训和应急演练，在重大节假日期间成立专门安保小组，还在多个城市组建由优秀司机组成、可随时响应调度的应急车队。基于自身应急安全能力的不断积累，滴滴送货积极与各地应急管理单位，在突发事件处置救援、队伍物资共建共享、宣教培训演练等领域持续开展深度合作。不仅成为上海市闵行区应急管理局连续三年的应急救援共建单位，还入选2023年交通强国建设试点项目。未来，滴滴送货将继续积极参与应急救援工作，为突发事件应急救援贡献自己力量。

(责编：董童、李源)

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