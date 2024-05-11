人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

滴滴送货参加“应急使命·2024” 防汛防台风演习

2024年05月11日18:33 | 来源：人民网
小字号

5月10日，国家防汛抗旱总指挥部办公室、应急管理部、浙江省政府在浙江金华等地联合举办“应急使命·2024”超强台风防范和特大洪涝灾害联合救援演习。作为此次演习社会应急力量的参与者之一，滴滴旗下货运业务“滴滴送货”参与三项演习科目。

滴滴送货到红十字会应急仓库领取转运任务。（受访者供图）

滴滴送货到红十字会应急仓库领取转运任务。（受访者供图）

本次演习模拟超强台风正面登陆浙江，贯穿浙江全境，多地多灾并发。演习坚持人民至上、生命至上，坚持安全第一、预防为主，坚持分级负责、属地为主，坚持问题导向、实战牵引，汲取借鉴近年来重特大灾害应对处置经验教训，突出台风防范及流域洪水、城市内涝、山洪地质等灾害应对，真实构设演习环境和确立演习科目，聚焦流域和区域特点统筹抗洪抢险救援行动，检验体系应急、精锐应急、基层应急能力，推动应急准备落实，全面提升防灾减灾救灾水平。

滴滴送货参与救灾救助行动科目演习。（受访者供图）

滴滴送货参与救灾救助行动科目演习。（受访者供图）

本次演习滴滴送货共派出20名司机、10台车参与社会应急力量现场协调机制运行、统筹社会应急力量现场救援行动、救灾救助行动三个科目的内容。作为社会应急保障组成员，滴滴送货在灾区内协助开展应急物资转运工作，接到灾区社会力量现场协调中心转运任务后，第一时间安排车辆和司机到对应仓库完成转运任务。同时，滴滴送货也向红十字会捐赠了物资，并配合金华市民政局、红十字会将社会捐赠物资迅速、有序运往灾区。

滴滴送货参与救灾物资转运演习。（受访者供图）

滴滴送货参与救灾物资转运演习。（受访者供图）

一直以来，滴滴送货定期开展安全培训和应急演练，在重大节假日期间成立专门安保小组，还在多个城市组建由优秀司机组成、可随时响应调度的应急车队。基于自身应急安全能力的不断积累，滴滴送货积极与各地应急管理单位，在突发事件处置救援、队伍物资共建共享、宣教培训演练等领域持续开展深度合作。不仅成为上海市闵行区应急管理局连续三年的应急救援共建单位，还入选2023年交通强国建设试点项目。未来，滴滴送货将继续积极参与应急救援工作，为突发事件应急救援贡献自己力量。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：用特色优势“照亮城市” 为区域经济发展注入新动能
　　2024年中国品牌日活动10日在上海开幕，活动主题是“中国品牌，世界共享；国货潮牌，品筑未来”。记者从现场了解到，2024年中国品牌日活动中，专题展区新设了“美好之城”和“和合共创”两大主题，分别展示城市品牌和行业品牌。…
4月我国新能源汽车和汽车出口同比继续保持快速增长
　　“我国汽车产销环比下降，同比呈现较快增长，其中新能源汽车和汽车出口同比继续保持快速增长。”中国汽车工业协会行业信息部主任刘征在今日召开的汽车产销数据及经济运行情况发布会上介绍，4月，我国经济景气水平总体延续扩张，三大指数继续保持在扩张区间，制造业企业生产继续加快、市场需求继续恢复、企业对近期市场发展信心总体稳定。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部