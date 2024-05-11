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金融消费者保护服务平台上线试运行

2024年05月11日21:42 | 来源：新华网
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新华社北京5月11日电（记者 李延霞）记者11日从国家金融监督管理总局获悉，近日，在金融监管总局指导下，金融消费者保护服务平台上线试运行，开通投诉处理和纠纷调解两项功能。

据介绍，消费者反映购买产品或接受服务与金融机构发生的民事纠纷问题，可在微信小程序中搜索“金融消费者保护服务平台”，完成实名注册后即可登录使用。消费者可以点击“我要投诉”“我要调解”进行投诉、申请纠纷调解，银行保险机构、调解组织将通过平台受理相关诉求后及时与消费者联系处理，消费者亦可通过平台查询处理进度。

金融监管总局表示，金融消费者保护服务平台作为行业基础设施，为金融消费者免费提供更加多元化、便捷化的诉求反映渠道和纠纷化解方式。通过搭建消费者诉求与金融机构的自动转接机制，提高投诉处理的“转、受、办”效率，切实维护金融消费者的合法权益，提升金融消费者的获得感、满足感。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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