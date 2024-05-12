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已有58家央企承建97个原创技术策源地

2024年05月12日09:27 | 来源：人民网
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人民网北京5月12日电 （黄盛）国务院国资委日前开展了第二批中央企业原创技术策源地布局建设，在量子信息、类脑智能、生物制造等36个领域，支持40家中央企业布局52个原创技术策源地涉及量子信息、类脑智能、生物制造等36个领域。两批布局后，已共有58家央企承建97个原创技术策源地。

据了解，2022年2月召开的中央全面深化改革委员会第二十四次会议审议通过了《关于推进国有企业打造原创技术策源地的指导意见》。此次会议同时指出，推进国有企业打造原创技术策源地，要把准战略方向，围绕事关国家安全、产业核心竞争力、民生改善的重大战略任务，加强原创技术供给，超前布局前沿技术和颠覆性技术，在集聚创新要素、深化创新协同、促进成果转化、优化创新生态上下功夫，全方位培养、引进、用好人才。

国务院国资委之后印发实施了《关于推进国有企业打造原创技术策源地的意见》，确定首批策源地中央企业，明确军工企业作为军工领域策源地，鼓励其他企业自主开展策源地建设。同时，研究部署中央企业打造原创技术策源地专项行动，加强基础性、紧迫性、前沿性、颠覆性原创技术研究，推动中央企业成为科学新发现、技术新发明、产业新方向的重要策源地。

业内专家认为，原创技术策源地有两重含义，一方面是技术为原始创新技术、自主创新技术、首次得到应用的技术及重大创新技术，具有较强的原创性和颠覆性；另一方面是源源不断地涌现创新并成为带动相关创新应用的先锋。

第二批央企原创技术策源地布局建设，是在总结首批建设成效基础上，国务院国资委结合科技创新和产业发展新动向、战略性新兴产业和未来产业发展新需求，优化形成了8大类60个领域201个方向的策源地总体布局。 

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁向人民网记者表示，国资央企应健全打造原创技术策源地的政策体系和制度安排，加强基础性、紧迫性、前沿性、颠覆性技术研究；积极开展首台（套）装备、首批次材料、首版次软件应用，促进科技成果转化。

国务院国资委表示，将推动各央企加大第一、二批策源地建设力度，结合实际加快推进“鼓励关注类”策源地建设，深入实施“加强应用基础研究”等11个行动计划，力争在量子信息、6G、深地深海、可控核聚变、前沿材料等领域取得一批原创成果，推动中央企业持续完善创新体系、增强创新能力、激发创新活力，加快发展新质生产力。 

(责编：杨曦、吕骞)
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