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人民网人民创投牵头发起新质生产力数字化创新联盟

2024年05月12日16:04 | 来源：人民网
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5月11日下午，由人民网人民创投、中科曙光、游族网络共同发起的新质生产力数字化创新联盟正式成立并举行揭牌仪式。

新质生产力数字化创新联盟揭牌仪式

新质生产力数字化创新联盟揭牌仪式

据联盟相关负责人介绍，随着人工智能等新一代信息技术的高速发展，由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业转型升级而催生的先进生产力质态加速形成，代表先进生产力演进方向的新质生产力应运而生。为建立一个促进产业界、学术界、投资界交流与合作的开放平台，推进数字技术创新与融合，赋能企业数字化转型，同时助力相关政策与行业标准制定，三家发起单位决定依托各自优势，共同发起并推动建设新质生产力数字化创新联盟，通过整合优质企业、科研院所、投资机构等各方力量，逐步在数字经济领域形成一个紧密连接、高效协同、有机统一的创新生态，从而为我国新质生产力的进一步发展作出贡献。

游族网络相关负责人表示，随着游戏行业数字化和智能化程度不断加深，游族网络近年来奉行技术筑底、突破创新的思路，持续加大研发力度及AI等前沿技术应用。为推动游戏与AI深度融合，全链路支持游戏研发与运营，促进AIGC和AI赋能游戏全球化发行，同时进一步探索AI在提升用户体验等方面的更多可能性，游族网络于2023年成立“AI创新院”，未来也将成为联盟服务文化领域企业的重要支撑。

中科曙光相关负责人表示，当前，算力已成为驱动经济社会增长的“战略性”资源，但传统的计算模式在向数字化生产力转化过程中面临着多重难点。面对复杂的计算需求，中科曙光“立体计算”体系，以立体算力建设、立体应用赋能、立体生态共生，加速算力转化为生产力，进而释放产业发展力，将为联盟企业提供有力的技术支撑。

据悉，作为新质生产力数字化创新联盟的发起单位，人民网人民创投将充分发挥内容科技能力与媒体融合优势，通过资本运营与资源整合，为联盟的建设与发展提供强力支撑；中科曙光将依托其智算能力与技术优势，为探索新质生产力的应用场景与商业模式提供坚实的技术基础；游族网络将利用其在游戏行业的技术与产品能力，推动联盟在文化与科技深度融合方面发挥更大作用。

(责编：曹淼、李源)
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