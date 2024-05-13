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山东德州齐河县推进取水、输配水、灌溉全过程深度节水

沿黄产粮大县的节水“密码”（经济聚焦·推进农业科技现代化①）

本报记者 王 沛
2024年05月13日06:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　习近平总书记指出：“建设农业强国，基本要求是实现农业现代化。”“农业现代化，关键是农业科技现代化。”目前，我国农业科技进步贡献率超过63%，农作物良种覆盖率达96%以上，农作物耕种收综合机械化率达74%，农业科技为粮食连年丰收提供了重要保障。

　　当前，各地持续提升农业科技现代化水平，不断提高生产效率，满足农业机械化、数字化、智能化生产需要。推广节水灌溉、保障良种生产、研发农机装备……本报今起推出“推进农业科技现代化”系列报道，记录山东、甘肃、江西等地的生动实践。

　　——编  者

 

　　齐鲁大地，黄河沿岸，在山东省德州市齐河县胡官屯镇胡官屯村，麦地成方连片。现在正值小麦扬花灌浆关键期，走在田埂边，种粮大户袁本刚忙着浇第二遍水：“‘灌浆水’很金贵，浇好了这遍水，全年更有指望。”

　　作为全国粮食生产先进县，近年来，齐河县在引黄灌区建设中抓住“建管用”关键环节，引入数字化、市场化手段管理农田水利设施，同时大力推广新型节水灌溉模式，推进取水、输配水、灌溉全过程深度节水。

　　智能管理，实现农田高效节水灌溉

　　走进田边一间控制房，一台白色控制器格外显眼。袁本刚打开控制器，点击启动供水按钮，只见控制房外一块农田里，一排排直立的喷管从土里缓缓“长”出，紧接着水柱旋转喷射而出，形成朦胧的水雾。

　　“有了喷灌设备，浇地不仅省力还省水。”袁本刚说，以前浇地是大水漫灌，地这头儿已经水流成河，地那头儿却还干巴巴的，一亩地得浇80立方米水，累得直不起腰；后来有了“小白龙”水带，用水少了，但是要用拖拉机提水，500亩地十几人最少干10天，浇一遍地得花数万元。

　　袁本刚流转的高标准农田已经建成10多年，去年再次升级，被纳入齐河绿色优质农田创建工程。政府投资新建了喷灌设备，这让袁本刚感觉轻松了不少，“点点按钮就能自动浇地，通过手机也能操作。”

　　“每隔13米就有一个喷头，覆盖全部农田。现在不用雇人了，一个人就能干，500亩地不到一星期就能浇完。”袁本刚说，“在手机应用上预约好时间，设备还能定时浇水。现在喷灌一亩地只需要20—30立方米水，每年比以前节省了近三成。”

　　不仅如此，观察袁本刚所在的韩刘灌区，地里遍布传感器、探头等智能设备，用来实时采集分析田块土壤墒情、气象信息等数据。另一端，在韩刘灌区业务应用信息化平台上，灌区水情、农情、旱情监测和用水预判等信息清晰可见。

　　“有了数字化手段的支持，我们可以精准判断作物的未来需水量，考虑灌区井渠结合特点，联合运用地表水、地下水，精准配置灌区水资源。”齐河县水利局引黄灌溉中心主任宋秋英说。

　　精准计量，深化农业水价综合改革

　　眼看着田被浇透了，袁本刚点击结束按钮，喷灌探头便自动回缩进土中。“以前浇水是最累的活，如今小喷头解决了大问题。”袁本刚连连感叹。

　　齐河是沿黄农业大县，全县耕地面积达129万亩。其中，潘庄、李家岸两个大型灌区和豆腐窝、韩刘两个中型灌区共有105万亩良田，占全县耕地面积的八成多，农业灌溉用水量占全县用水量的70%以上。

　　“引黄灌区是全县第一用水大户，也是节水潜力所在。”宋秋英介绍，春季灌溉更是重中之重，齐河每年有9770万立方米引黄指标，其中4700多万立方米用在春季，但也只够浇透50多万亩地，节水灌溉势在必行。

　　2019年以来，齐河县农业农村局大力推进高标准农田建设，将节水灌溉作为建设重点，推进取水、输配水、灌溉全过程深度节水，着力实现新建高标准农田节水灌溉项目全覆盖。在使用终端则因地制宜，整体统筹，免费投建水利设施：在成方连片的大户农田，安装配套喷灌设施；在普通分散田块，铺设安装灌溉管道，方便随时取用。

　　宋秋英介绍，现在新建的水井都安装了水电双控设施，农户取水浇地时，可以对灌溉用水进行精准计量。袁本刚说，农户刷卡后，井水沿着管道自动流入田间地头，屏幕上的用水量、用电量等数据一目了然，“看着数字跳动，我们用水也更有数。”

　　自去年开始，齐河县水利局还在1万亩农田上探索深化农业水价综合改革。根据农业用水总量控制，每户每亩地每年水权为195立方米；农业用水定额为245立方米，即水平年种植小麦玉米预期用水量。齐河县水利局依据这两个数字划分阶梯水价，195立方米以内水价为每立方米水0.32元，195—245立方米单价加8分钱，超过245立方米的1.5倍水量内按1.5倍水价收取，超2倍以上水量后按2倍水价收取。

　　宋秋英说，在灌溉用水精准计量基础上，下一步，齐河将以深化农业水价综合改革为抓手，建立完善节水奖补激励机制，形成节约用水、水权交易良性循环，以此反哺水利设施建设，促进灌区工程长期稳定发挥效益。

　　多措并举，助力设施管护长效运行

　　最近，胡官屯镇后朱楼村种粮大户朱超在刷卡取水时，发现机井没有反应，无法进行抽水。他找出维修卡片，按照上面的联系方式找到负责管护的绿季农业公司。没过多久，维修人员赶到地头，经过一番检查发现，原来机井灌溉控制器零件发生故障。更换零件后，控制器屏幕显示正常，井水顺着管道流入麦田。

　　“以前机井坏了得自己找人修，现在有专门的维修队伍，并承诺4小时内赶到，最多12小时内修好，真是解决了一大难题。”朱超说。

　　为解决设施管护资金不足、维护人力短缺的难题，德州市探索实施高标准农田“一企一会一管家”建管用一体化管护模式。随后，齐河县成立了引黄灌溉服务中心负责骨干工程运行管理，并引入国企绿季农业公司，创新投融资机制，以土地流转规模化经营收益承担部分骨干工程运维费用。

　　在支渠、机井等田间水利设施管护方面，当地按照“谁使用、谁管护”“谁受益、谁负责”原则，引导种植大户自主承担流转土地上各类水利设施的日常运行和管护。

　　小农户管护能力不足怎么办？齐河县安头乡王京屯西村给出了答案。浇返青水之前，村里组织6名水管员对全村54眼机井进行了检查，对出现问题的6眼机井更换水泵，确保灌溉用水。村党支部书记鞠东介绍，今年村里还延长了部分机井的出水管道，每眼机井灌溉面积增加了10多亩，4800亩耕地已实现机井管道灌溉全覆盖。

　　“6名水管员都是本村村民，有一定的电气和机械维修技能，可以满足设备正常运行和维护需要。为保证队伍积极性，村里还提供一定劳动报酬。”鞠东说，及时发现并处置问题，才能最大限度节省维护成本，全村每年水利设施维护费用大约五六万元，都由村集体负担。

　　齐河县农业农村局副局长刘志庆说，今年，齐河将全部完成129万亩高标准农田节水灌溉项目，下一步将加强农田水利设施运行、强化农田水利管护责任，探索建立专业化的运营管理组织，通过“以水养水”理念实现长效可持续性发展，切实保障粮食安全。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月13日 06 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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