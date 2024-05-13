本报记者 王 观

图①：国家税务总局北京市海淀区税务局走进中关村东升科技园开展税收宣传活动。

黄 帅摄

图②：国家税务总局重庆市巴南区税务局与涉农企业代表围坐讨论惠农税费政策。

蒙 赛摄

国家税务总局北京市海淀区税务局干部走进中关村东升科技园，围绕园区企业普遍关心的科技型企业税收优惠、个税汇算清缴等内容开展培训讲座；国家税务总局抚顺胜利经济开发区税务局与当地街道、医保局、社保中心等单位合作，启动“惠济民生”联合服务机制，共同举办个税、社保知识宣讲会……今年的全国税收宣传月期间，各地税务部门积极创新形式开展多种活动，让税费服务更贴近、更暖心。

让税费优惠红利更好直达经营主体、便民服务举措真正惠企利民、税收法治理念走进千家万户，各地税务部门还有哪些经验做法、创新实践？记者进行了采访。

好政策“送上门”，宣传辅导针对性强

“我们这个碳捕集系统能把二氧化碳统统‘抓’起来，然后再进行‘改造’。”位于辽宁大连的冰山冷热科技股份有限公司研发统括部常务副统括部长周丹说，“目前，公司的碳捕集系统回收率达到90%以上，回收纯净度在百万分之零点一，可以达到食品级。像大家平时喝的各种碳酸饮料、啤酒里面都有这种食品级的二氧化碳。”

这些年，冰山冷热公司围绕绿色化、智能化、低碳化的发展方向，开发了一系列新产品、新技术。“希望通过我们自身快速转型，能够帮助客户进行转型升级。”周丹说。

在今年的全国税收宣传月期间，国家税务总局大连市税务局策划“探访新质生产力中的税动力”宣传活动，走进企业实地调研。为切实提高服务质效，大连市税务局第三税务分局作为冰山冷热公司的主管税务部门，为其量身打造了提升沟通层级、复杂诉求直达、“一企一策”等系列定制性服务产品，不断提升企业的满意度和获得感。

“近年来，国家出台了一系列税收优惠政策支持科技创新和制造业发展，这些政策大大降低了我们的成本压力和资金占用压力。近两年，公司进行重大资产重组，税务部门还专门对我们进行辅导，帮助企业顺利完成重组。”冰山冷热公司财务总监王锦绣说，不只“送政策”，还会“送服务”，企业更有获得感。

中国税务学会副会长张连起认为，近年来，我国逐步形成一套涵盖产业链、供应链和创新链的多税种、全流程促进科技创新的税收优惠体系，有力激发企业创新活力，促进新质生产力和经济高质量发展。与此同时，税务部门聚焦进一步全面深化改革，举办多种走企业、进园区的活动，有助于更好提升税收治理效能，持续为企业发展增信心、添动力。

“案例真实易懂，讲解深入浅出，让我们能够及时了解、直观把握政策知识。有国家政策做后盾，我们‘走出去’的信心也更足了。”前段时间，郑州思念食品有限公司财务专员李志方参加了国家税务总局河南省税务局举办的“税路通·豫通八方”跨境税费服务宣传辅导活动。

“作为河南省服务跨境纳税人的系列举措之一，这次宣传辅导活动的内容除了有国际税收政策，还涵盖出口退税、企业所得税汇算清缴、外籍人员和境外所得个人所得税等政策，以及便民办税缴费服务等举措。”国家税务总局河南省税务局相关负责人表示，下一步，将继续针对跨境纳税人缴费人的涉税诉求，为其提供精准化、个性化服务，让“引进来”企业“留得住”，“走出去”企业发展好。

“好办事”更便利，“办成事”提效率

“我们的经营项目遍布全国各地，接触到的税种、业务、政策繁杂多样，要是遇到问题就跑税务局，对我们来说可太耗时耗力了。”中铁十六局集团有限公司税务经理刘玺说，“如今，在电子税务局‘征纳互动’模块，点击或输入问题关键词，立刻就能在对话框中得到相应回复。有了这屏对屏的远程指导，足不出户就能解决问题，真是又快又准。”

面对服务对象迅速增长、业务体量不断扩大的新形势，北京市税务部门不断加快数字技术和税收业务深度融合，创新便捷化、智能化办税场景，充分满足纳税人缴费人“7×24小时”的咨询办理需求。

今年，紧紧围绕“高效办成一件事”，税务部门深入开展“便民办税春风行动”，集成推出多项惠民利企服务举措，提高“好办事”的便利和“办成事”的效率。

——提升税费服务诉求响应，增强破解难题实效。

前不久，在申报公司财务报表时，位于安徽来安县的滁州科之升环保材料有限公司负责人陶继兵发现营业成本栏填错了，系统提示企业利润表也有问题，让他一时不知所措。想起税企交流群中的“税费诉求码上说”二维码可以随时扫码提问，陶继兵便留言表达了诉求。很快，税务部门工作人员联系到他，远程指导其查找问题、核对数据，帮助企业顺利完成纳税申报。

今年，国家税务总局来安县税务局创新服务举措，通过税企交流群等方式推送“税费诉求码上说”二维码，帮助纳税人缴费人实时快速反馈诉求，实现税费诉求全天候收集。同时，为更好地处理税费意见和建议，该局还组建了后台专家分析团队，对收集到的涉税诉求汇集分类、转办处置，做到简单诉求第一时间解决、一般诉求工单流转解决、复杂诉求会商解决。

——强化税费服务数字赋能，推进数据互通共享。

在吉林省，税务部门与省自然资源厅、省不动产登记管理中心搭建“不动产登记与征税业务联办系统”，进一步打通信息共享路径，逐步构建“不动产登记系统+联办系统+税务系统”信息传递闭环机制；在贵州省，税务部门联合省财政厅、自然资源厅、林业局等单位，梳理了现行非税收入相关文件，对省教育费附加等20项非税收入退费流程中的关键节点和流程进行优化规范；在广东省深圳市，税务部门搭建数据指标体系和模型库，形成看发展趋势、看产业关联、看税收贡献、看政策效应四大类142个常用税收分析模型，形成一批“拳头”分析产品……当前，税务部门正积极聚焦深化税费大数据应用，通过推进数据互通共享、加强数字技术运用，推动办税缴费流程优化、资料简化、成本降低，切实提高税费服务水平。

北京国家会计学院副院长李旭红认为，近年来，税务部门通过创新税费服务方式，推出跨域办、跨境办、批量办、一窗办等集成式服务场景，实现了办税缴费流程的进一步优化，显著提升了办税效率。今后，应进一步深化大数据、人工智能技术的应用，积极开展税收分析、税收趋势预测、潜在的税收风险识别等，以降低经营主体涉税风险，并为宏观经济管理提供参考。

有趣味又有内容，探索税收普法新路径

近期，江苏省扬州市汶河小学的同学们看了一部特别的舞台剧，名为《童“盐”童语话税收》。剧中，税务干部以“动物人偶”的形象出现，从历史悠久的扬州盐税说起，用生动活泼的语言向学生们普及税收概念及税收常识。

做好税收普法宣传工作，是助推税收事业高质量发展、优化税收营商环境的重要举措。登录小程序与“税达人”在线比赛答题，担任辩手面对面开展“税辩论”……全国税收宣传月期间，各地税务部门积极采用“税务+”形式，探索普法宣传新路径，开展“沉浸式”税收普法。

“当你所在的企业开展境外投资时，持有外国企业的股份达到多少就需要填报《居民企业境外投资信息报告表》？请抢答！”在国家税务总局天津市津南区税务局举办的“税收服务‘一带一路’”普法活动现场，25家“走出去”企业负责人围绕税收协定、境外所得抵免等高频咨询业务同台竞答。“这样的形式很好，让我们在不知不觉中学了不少税法知识。”参加活动的天津鑫方盛电子商务有限公司财务人员教亚平说。

国家税务总局厦门市税务局第一稽查局干部走进企业开展“以案释法”活动，还结合日常工作中税收政策适用的常见风险点，编写案例，帮助企业消除适用税费优惠政策的盲区。“税务部门提供的案例很典型，列举了很多企业容易忽视的要点，让我们在学习中‘自查’，更好地享受税费优惠。”厦门航天思尔特机器人系统股份公司负责人参加活动后说。

“税收法治宣传教育作为税收法治建设的重要组成部分，可帮助纳税人了解税收政策，明晰其权利与义务，有助于保障纳税人合法权益，也可为税收政策的有效落实打好微观基础。”李旭红认为，税务部门沉浸式税收普法活动的开展，以更为直观、活泼、生动的方式向公众传达税收法律知识，有助于提高普法的吸引力，增强普法效果，并且还能提高公众参与度，拉近税务机关与纳税人之间的距离，进而助力构建更为和谐的税收征纳关系，为税收征管工作营造更为良好的社会环境。

国家税务总局有关负责人表示，税务部门将以全国税收宣传月为契机，加大税费政策效应和税收普法宣传力度，进一步提高税法遵从度和依法纳税荣誉感，深入解读税收服务高质量发展新成效，大力推广便民办税新举措。还将围绕“高效办成一件事”，持续开展好“便民办税春风行动”，重点聚焦办税缴费中的高频事项和纳税人缴费人反映的突出问题，深化拓展内外部协同配合，发挥税收大数据作用，切实打通堵点卡点，以更实作风、更大力度、更优举措不断增强纳税人缴费人获得感、满意度。

《 人民日报 》（ 2024年05月13日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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