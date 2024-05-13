单宗玥 郭丰荣

原标题：持续降低物流成本 助力实体经济发展

据媒体报道，苏州近期提出以“打造物流成本最低城市”为核心，健全现代物流服务网络，争取用3年时间，使全市社会物流总费用占地区生产总值比重从目前的13.13%降至11.5%以下。济南等地也明确将积极推动运输结构调整，通过推进大宗货物运输“公转铁、公转水”降低物流运输成本。

物流是连接生产与消费的重要环节，是现代化产业体系的重要组成部分，能够促进资源合理配置和市场繁荣，为国民经济增长提供重要支撑力量，是国民经济运转的重要动脉系统。推动现代物流的优化和高效运作，有助于减少货物滞留、配送时间，降低运输成本，提高货物运输的速度和准确性，对实体经济高质量发展具有重要意义。构建畅通无阻的一体化物流体系，还有利于提升流通效率、保障产业链供应链安全稳定。

经过持续多年的建设发展，我国已基本形成“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系，沿边沿海物流走廊、西部陆海新通道等战略骨干通道建设加快推进，已建成125个国家物流枢纽，66个国家骨干冷链物流基地，7.5万个产地冷藏保鲜设施，1400多个县建成了电子商务服务中心，近20万个村庄拥有了快递网点。庞大的现代物流体系，为我国经济的稳定发展提供了强而有力的支撑。

相关数据显示，2023年，我国社会物流总费用与国内生产总值（GDP）的比率为14.4%，较上年下降了0.3个百分点。这显示我国经济运行效率不断提升。但与一些发达国家相比，仍有一定的提升空间。为此，应全力打破物流阻碍，优化运输结构，构建全国一体化物流网络，加快流通循环，提高东西部物流运输效率，进一步有效降低全社会物流成本，推动实体经济降本增效。

持续优化环境，有效降低制度性成本。以一体化思维制定顶层设计方案，全力推动建设畅通全国的现代物流运输网络。有效降低物流税费成本，落实物流领域税费优惠政策，降低公路通行成本，减少铁路航空货运收费，规范海运口岸收费，同时加强物流领域收费行为监管。不断健全统一的信息交通网，加快实现各地物流信息共享，以信息流通引导运输流通，促进商品和要素的高效流通。建立地方政府与物流企业、行业组织、互联网平台、物流从业者的协同合作机制，实现有效沟通和调节，加强能源、粮食、药物等重要民生物资的运输管理及保障。

优化物流网络布局，推动物流行业与实体经济更深度融合。通过完善交通基础设施，构建全方位一体化物流网络，提升物流节点的运营效率，推动多式联运等方式，进一步提高物流运输的效率和便捷性，为实体经济提供更高效的运输服务。鼓励和支持物流企业进行技术创新和设备升级，引入智能化设备和技术，提高物流运作的自动化和智能化水平，降低人力成本和运营成本。加强供应链与产业链协同发展，以大数据、云计算、物联网、人工智能等技术赋能，推动供需精准匹配，缩短响应时间，提升物流服务定制化水平，实现物流行业与实体经济的深度融合，降低企业在物流方面的成本支出，提升整体运营效率和盈利水平。

加强东西部地区物流合作与交流，促进区域协调发展。东西部地区各自拥有显著的地方产业优势，促进交通基础设施的互联互通，提升物流通道的运输能力和效率，进一步降低物流成本，有助于实现商品和要素资源的优势互补。通过优化东西部地区的交通网络布局，加强铁路、公路、水路等交通方式的衔接和配合，提高物流运输的效率和便捷性。以国际物流枢纽为“骨架”，在东西部地区布局物流运输网络，建设一批现代化物流园区，集中布局仓储、配送、信息等物流设施，提高物流资源的集约化利用水平。在高水平对外开放大背景下，推动东西部地区积极参与国际物流合作与交流，进一步优化物流与进出口企业的链接，将为边境贸易、国际贸易提质升级注入更多动能。

（作者：单宗玥 郭丰荣，分别系江苏省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心南京财经大学基地研究员、劳动经济学会研究员）

(责编：杨曦、陈键)

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