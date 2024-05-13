贾晶

原标题：协同共建一体化算力网络

为优化我国算力资源空间布局，加快打造全国算力“一张网”，构筑数字经济发展新优势，我国在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，“东数西算”工程全面启动。

人工智能浪潮被视为第四次工业革命的标志，是引领未来的战略性技术，成为国际竞争的焦点。“东数西算”工程就是护航中国人工智能发展的重大基础设施。

“东数西算”工程指通过在西部构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局和全国算力资源配置，打破地域限制，促进东西部资源的互补共享和协同联动，从而缓解东部地区算力紧张的局面，同时充分利用西部地区的能源优势，推动区域经济的均衡发展。这一重大工程不仅是应对国际技术限制的有力举措，更是我国在全球技术竞争中构筑创新优势的关键基石。

我国拥有海量数据资源、丰富的应用场景和青年人才优势，人工智能领域技术不断突破，产业应用发展迅速，已经进入赋能百业的新阶段。“东数西算”工程作为支撑全国人工智能研发和应用的“数字底座”，将助力全国算力规模化集约化发展，实现网络、算力调度、产业链、数据要素治理等各方面资源协同。

“东数西算”工程建设充分体现了我国对生态文明建设的坚定承诺。注重绿色可持续发展，智算中心必须采用先进的节能技术和可再生能源，减少碳排放，实现环境效益和社会效益的统一。通过“东数西算”工程的实施，我国将培养一批高水平的科技人才，形成一批具有国际竞争力的科技企业，推动我国在全球科技创新中占据更加有利的地位。这将进一步让我国在未来的国际竞争中赢得主动，形成竞争优势。

让算力早日像水和电一样即取即用，是未来“东数西算”工程算力发展的必然方向。未来算力服务标准化将使用户能够根据需求轻松接入和使用算力。这些美好的前景是“东数西算”推进的目标，也是推动新质生产力提升的必然选择。同时要看到，当前算力资源发展还面临供需失衡，产业链上下游联动、深度融合不足等问题，亟须完善有效的任务协同和资源共享机制，从而让算力资源灵活高效调配，充分提高算力设施使用效率，有效提升能源效率。

解决大量智算中心能耗快速增长和算力用户使用成本高的问题，数（数据）、算（算力）、电（绿电）产业融合发展是根本路径。为了有效应对可再生能源集中上网受限、大多数地区电价优势不明显、各地智算中心建设缺乏相关技术融合规范，以及算力资源低利用率等短板，需要前瞻性布局解决未来可能面临的算力产能暴增、算力资源空耗和综合能耗居高的难题。这不仅需要技术创新，还需要政策引导、市场机制和产业链各环节的协同合作。必须通过全产业链的深度融合，综合运用拥有降本增效和节能减排效能的软硬件技术和系统方案，由各地政府搭台、研究机构牵头，通过技术创新和模式创新、建立适配体系和融合示范，推出融合规范体系和标准。

（作者：贾晶，系数算电产业融合[庆阳]研究院院长）

(责编：杨曦、陈键)

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