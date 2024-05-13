原标题：物流园里的“老板梦”和“技术流”

中欧商贸物流合作园区布达佩斯切佩尔港物流园入驻企业匈牙利吉卜力物流公司。付志刚供图

人在切佩尔港物流园仓储区域工作。付志刚供图

【机遇东方来】

五月的匈牙利布达佩斯晨光正好，中欧商贸物流合作园区切佩尔港物流园已经忙碌起来。不少经中欧班列从中国远道而来的货物在这里短暂停留，再发往欧洲多国。

中欧商贸物流合作园区是中国在欧洲地区建设的首个商贸物流型境外经贸合作区，也是集商贸展示与交易、物流运输与仓储、产业投资与合作功能于一体的中欧企业双向互动平台。园区规划总投资2亿欧元，目前已建设完成“一区三园”的规划布局，即在欧洲地理中心匈牙利首都布达佩斯建设完成中国商品交易展示中心和切佩尔港物流园，在欧洲重要港口德国第二大港不莱梅港建设完成不莱梅港物流园，并在建匈牙利瓦茨电商物流园项目。

其中，匈牙利是中欧商贸物流合作园区的主要基地。

阿提拉的创业之路

多年来，园区践行“一带一路”倡议，为中匈、中欧商家架起沟通桥梁，带来无限商机。多个物流园的打造不仅便利了中欧商品的流通，为匈牙利物流行业培育了跨境电商这一新增长点，更重要的是为匈牙利电商物流行业带来源源不断的新技术、新理念，助力匈牙利成为中东欧商业物流中心。

巴尔塔·阿提拉是一家欧洲灯饰公司匈牙利分公司的高管。多年来，他一直怀着开办一家属于自己公司的梦想。在中欧商贸物流合作园区举办的展会上，阿提拉结识了中国某著名灯具生产企业。在园区的安排下，他多次深入中国广东考察灯饰产品，后来创立偶像科技有限公司，入驻中欧商贸物流合作园区，成为中国灯具企业雷士照明的中东欧独家代理商。

偶像科技成立后业务拓展迅猛，帮助雷士照明开拓了匈牙利、波兰、捷克、罗马尼亚、立陶宛等中东欧市场，运营至今发展良好。偶像科技的创立与经营不但实现了阿提拉个人开办公司的梦想，还为中东欧客户带来了中国物美价廉的灯具产品。最近两年，随着电商业务的迅猛发展，偶像科技也在该领域积极探索，迎接新发展新机遇。

偶像科技的创立依托中欧商贸物流合作园区平台搭桥，给中东欧市场带来了中国产品和商机；偶像科技入驻园区后，园区的物流服务又为公司的经营发展提供了很大便利。随着中欧班列兴起，偶像科技也依托园区运营的中欧班列线路，将越来越多的货物通过中欧班列运送，又进一步促进了园区的经营，可谓相互成就、实现多赢。

匈物流企业转型升级

吉卜力物流公司是最早入驻切佩尔港物流园的企业之一。公司深度参与了中国与中东欧国家之间的物流运输，是第一个向中国发送出口班列的公司。借助中欧商贸物流合作园区这一平台，该公司仓库容量由2013年入驻时的1.5万平方米，扩大到2023年的7.2万平方米。业务也从之前单一的大宗商品货物，向跨境电商货物大幅转型，去年一年电商货物物流业务增长300%，成为吉卜力增长最快的业务板块。谈到与中方企业的合作，集团首席执行官绍博·佐尔坦说：“我很自豪我们是第一个向中国发送出口班列的公司，也很自豪与中国中远集团一起将货物从希腊比雷埃夫斯港运抵匈牙利布达佩斯。”

匈牙利邮政公司成立于1867年，是匈牙利最老的国有企业之一，也是匈国内最大的邮政服务提供商。近年来，匈牙利邮政面临传统邮包减少、快递市场竞争激烈等诸多挑战。在此关键时刻，与园区的合作使匈牙利邮政找到了新的业务增长点。依托园区的跨境电商物流业务，匈牙利邮政承接园区分拨到其他中东欧国家的尾程派送服务，仅2023年就承接小包派送订单6000万单。这些依托园区、来自中国的跨境电商包裹为匈牙利邮政业务带来了新增板块，不仅增加了匈牙利邮政的业务量和营收，还加强了自身电商物流业务水平，大幅提升了其在中东欧地区的影响力。

中东欧的商业物流中心

经过十余年发展，中欧商贸物流合作园已成为集商贸展示与交易、物流运输与仓储产业投资与合作功能于一体的中欧企业双向互动平台。截至2023年12月，园区已累计完成投资1.68亿美元，完成建筑面积15万平方米，累计入住企业176家，解决就业人口1502人。2023年完成贸易额6.73亿美元，带动和拉动国内企业出口17.79亿美元。

中欧商贸物流合作园区与中国电商平台阿里速卖通、拼多多、希音等合作，将匈牙利打造成中国主流电商平台的中东欧分拨中心。大部分商品通过空运从中国运抵布达佩斯机场，经匈牙利海关进入欧盟，再由匈牙利本地物流进行尾程派送。2023年，园区运营的电商货物物流占布达佩斯机场总货物吞吐量的20%，占机场电商货物吞吐量的93%。在总电商货量中，6%流向匈牙利本地，其余94%货量流向其他中东欧及欧盟国家，切实将匈牙利打造成了中东欧地区的电商货物物流中心。这大大促进了匈牙利本国及周边国家的电商物流业发展，提升了中东欧区域现代化的电商物流理念。

除电商货物物流业务外，中欧商贸物流合作园区还运营从中国赣州、济南、西安等城市发往布达佩斯的中欧班列，从郑州、杭州、香港等地发往布达佩斯的货运航空线路，以及从中国深圳始发，经哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯至匈牙利的卡车直达运输线路。通过上述国际干线物流通道，来自中国的货物运抵欧洲，第一抵达目的地即为匈牙利布达佩斯。这些货物中，最终目的地是匈牙利的只占一小部分，大部分则为周边国家及欧盟其他国家。货物运抵匈牙利后，再通过匈牙利本地的运输公司，以匈牙利为中心分拨发运至最终目的地国。

这些新物流通道大大改变了原来货物通过海运抵达西欧众港口，再由西欧作为分拨发运中心，分发至其他国家的传统物流走向。同时，切实将匈牙利打造成为中东欧地区乃至大欧洲地区的中国货物物流中心，提升了匈牙利在欧洲地区的物流区域优势。

目前，设备设施及管理最为先进的瓦茨电商智能仓项目正在建设之中。项目仓储面积3.2万平方米，应用最新的机器人及后台仓储无人化技术。项目预计2024年9月正式投产，建成后将成为中东欧最大最先进的智能仓储项目。项目将带动直接就业岗位200人，同时还将与匈牙利政府合作，为匈牙利培养智能仓储人才。2023年6月，匈牙利副总理兼财政部长瓦格·米哈利在出席瓦茨智能仓项目奠基仪式时由衷赞叹称：“智能仓项目是匈牙利乃至中东欧地区技术最先进的现代化仓储项目，为匈牙利电商物流行业带来了东方的新技术、新理念。”

（本报布达佩斯5月11日电 本报记者 付志刚）

(责编：杨曦、陈键)

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