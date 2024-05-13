原标题：我国农业碳排放总量和强度实现双降

本报北京5月12日电（记者杨舒）由中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所主办的中国农业农村低碳发展报告发布会暨第十七届农业环境学术研讨会11日召开。会上发布的《2024中国农业农村低碳发展报告》显示，根据我国最新发布的国家温室气体清单数据，我国农业碳排放实现总量和强度双降，对全国温室气体减排作出重要贡献。

据悉，自1994年起，我国政府共向联合国气候变化框架公约理事会提交了7次全国温室气体排放变化情况，由于温室气体排放测算具有滞后性，因此，最新提交的国家温室气体清单数据年份为2018年。

报告介绍，我国农业活动温室气体排放主要来源为稻田甲烷排放、农用地氧化亚氮排放、养殖动物肠道发酵甲烷排放和畜禽粪便管理温室气体排放等。数据显示，2018年我国农业温室气体排放总量为7.93亿吨二氧化碳当量，较2014年下降4.34%，农业活动碳排放总量平稳降低。同时，从1994年到2018年，我国农业GDP从0.96万亿元增加到6.47万亿元，万元农业生产总值对应的农业活动碳排放强度也由6.32吨二氧化碳当量下降到1.17吨二氧化碳当量，这一最新数据已低于美国和德国，表明我国农业活动碳排放强度持续下降。

报告分析，我国农业碳排放总量和强度的双降，主要得益于一系列农业产业高质量发展和低碳政策措施的实施。在科技创新方面，我国针对稻田甲烷排放，围绕秸秆快腐、微生物菌剂、高产低排放品种筛选和节水灌溉建立了气候智慧型减排增碳技术体系；养殖业减排降碳主要围绕动物肠道甲烷减排和粪便管理温室气体减排等开展科技研发，全国96个县整县推进畜禽粪污资源化利用，有效降低粪污处理过程中甲烷和二氧化氮的排放；在农用地土壤固碳增汇方面，固碳增汇技术得到有效推广，其中尤以有机物料添加技术的碳汇效果突出，包括秸秆还田、畜禽粪肥还田和绿肥还田等技术。此外，在农村生物质能方面，产业体系逐步构建，生物质发电保持持续增长，全国大型沼气工程保有量达7395处，年产气14亿立方米，生物质成型燃料建成多个万吨级生产示范基地，加工站点达2664处，产能1260多万吨，农业生物质技术装备水平大幅提升，治污减排降碳效果明显。

(责编：杨曦、陈键)

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