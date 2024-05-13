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4月信贷投放“小月不小”：增长态势稳定均衡

2024年05月13日09:02 | 来源：人民网
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人民网北京5月13日电 （黄盛）中国人民银行日前发布的金融统计数据显示，4月末，我国人民币贷款余额247.78万亿元，同比增长9.6%；1-4月，各项贷款增加10.19万亿元，为历史同期较高水平。

 4月原本是传统的银行信贷“小月”，但今年出现了“小月”信贷规模并不少的现象。多位业内人士向人民网记者表示，今年以来，中国人民银行曾多次引导贷款合理增长、均衡投放。当前“大小月”现象明显缓解，4月信贷投放量有效满足实体经济合理的融资需求，与当前经济增长情况相适应，实现了信贷投放“小月不小”，节奏更趋平稳适度。

信贷投放更趋稳健

为什么今年4月会出现信贷“小月不小”的现象？

银河证券首席经济学家章俊认为，往年金融机构“开门红”导致的信贷投放“过山车”现象今年有所减轻，金融机构冲业绩的指标导向弱化，信贷投放更趋稳健。

东方金诚首席宏观分析师王青向记者表示，4月新增人民币贷款恢复多增，主要源于在“信贷均衡投放”后，一季度新增人民币贷款同比少增的结果。在信贷均衡投放之下，二季度银行信贷额度相应增加。

民生银行首席经济学家温彬向记者表示，4月末人民币贷款余额同比增速保持在相对高位，信贷投放更为均衡。而前四个月人民币贷款增加10.19万亿元，同比减少1.13万亿元，当前信贷均衡投放效果初步显现，为年内贷款增长留有后劲，也更有效匹配实体经济主体的用款需求。

也有业内人士认为，今年信贷整体将呈现均衡投放的特征。在经济结构转型期，不仅要看单月信贷增长情况，更要注重从贷款累积增量评判金融支持力度。

企业信贷仍是增长主力

中国人民银行发布的数据显示，分部门看，4月的贷款投放中，对公中长贷投放相对稳定，零售贷款修复仍待改善，票据融资和非银贷款占比提升。

4月企（事）业单位贷款增加8600亿元，同比增加1761亿元。其中，短期贷款减少4100亿元，中长期贷款增加4100亿元，票据融资增加8381亿元，同比分别变动-3001亿元、-2569亿元、7101亿元。

温彬认为，在稳增长政策发力和贷款利率下行支撑下，开年以来对公贷款维持较好扩张，“五篇大文章”等重点领域信贷景气度处于相对高位。

温彬告诉记者，4月企业贷款需求季节性走弱，但在外需韧性、5000亿元科技创新和技术改造再贷款工具创设、去年底增发国债项目加快形成实物工作量，以及房地产融资协调机制项目推动落地等因素拉动下，对公中长贷投放维持稳定，仍为支撑新增信贷的重要力量。

服务实体经济质效提升

 针对金融数据中信贷总量增速比例已经放缓至个位数的现象，多位业内人士认为这不意味着金融支持实体经济力度减弱。

中国人民银行日前发布的《2024年第一季度中国货币政策执行报告》表示，金融支持实体经济力度并未减弱的主要原因有经济结构调整、转型升级在加快推进；当信贷存量规模比较大时，继续增加信贷投放的边际效果递减；直接融资具有良性替代效应。

招联首席研究员董希淼对此认为，随着经济结构调整、转型升级加快推进，信贷需求出现“换挡”。信贷投放正逐渐与经济高质量发展的需要相适配，即使贷款增速放缓也足够支持经济保持平稳增长。

也有业内人士认为，大力发展直接融资，可能使得信贷总量增速放缓，但需要资金的企业会获得更多高效融资，从而提高资金使用效率和金融支持质效。

(责编：乔业琼、高雷)
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