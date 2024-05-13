发展新质生产力，汇聚未来新动能。5月11日，第六届人民网内容科技创业大赛颁奖典礼暨湖里区科创产业发展环境推介会在厦门市湖里区成功举行。本届大赛吸引了包括人工智能、大数据、元宇宙、物联网及其他新兴技术产业应用等领域超过900个项目参赛，最终15个项目脱颖而出分获各奖项。

中国政策科学研究会会长、人民日报原副总编辑马利，厦门市人民政府副秘书长练更生等出席颁奖典礼并致辞。全国社会保障基金理事会原副理事长、金砖国家与全球治理智库学术委员会主席王忠民，工信部中小企业发展促进中心、中国中小企业国际合作协会总经济师张晓辉作主题分享。相关政府部门领导、签约企业代表、获奖企业代表等200余人出席了此次活动。

中国政策科学研究会会长、人民日报原副总编辑马利。

马利指出，近年来，作为内容科技的典型代表，生成式人工智能体现出的强大生产力正在重塑数字经济的发展前景，深刻的影响着产业结构的升级。厦门市和湖里区是改革开放的前沿阵地，数字经济产业基础雄厚，而人民网近年来紧密拥抱智能互联网，推动内容、数据、智能三层业务协同融合发展。“战略层面的高度协同，让厦门市和湖里区与人民网、人民创投的合作成为了培育发展新质生产力的沃土。”

厦门市人民政府副秘书长练更生。

练更生表示，当前，厦门正在深入推进实施科技创新引领工程，以科技创新推动产业创新，加快构建现代产业体系。厦门市湖里区政府与人民网合作五年来，借助人民网内容科技创业大赛的平台，吸引了全国超过2000家创新型专精特新企业积极参与，为推动厦门市数字经济的发展、吸引全国优秀人才，凝聚高素质创新创业力量起到了重要作用。

全国社会保障基金理事会原副理事长、金砖国家与全球治理智库学术委员会主席王忠民。

“无论是战略新兴产业、投资焦点，还是经济发展质量等问题，都离不开数字化，通过数字化实现效能最大化，才是发展新质生产力的核心要义。”在主题分享环节，王忠民就“数字经济时代如何创造财富”展开主题演讲。他认为，IP和服务能力对创业公司有着至关重要的意义，需要创业者更加重视。常被政府和企业提及的平台打造、生态构建、产业强链补链，则需要技术开源作支撑。

工信部中小企业发展促进中心、中国中小企业国际合作协会总经济师张晓辉。

张晓辉以“科技助力中小企业发展”为主题做分享演讲，他指出，数字化技术和微纳制造技术的赋能为专精特新中小企业提供了质变的机遇。专精特新“小巨人”和制造业单项冠军企业要抓住这一机遇，从“专业化、精细化、特色化、新质化”走向“数字化、国际化、系统化、智能化”。

近年来人民网积极进行智能化业务布局，在促进AI产业与应用融合方面，不断通过构建开放的合作生态，汇聚各类资源要素，助推产业链、人才链、创新链的融合发展。活动中，人民网党委委员、副总编辑孙海峰正式发布了人民网“大学生AI创意作品征集活动”合作伙伴招募计划，旨在激发青年学子创新活力，推动人工智能技术与多领域融合，鼓励大学生展现最新AI科技成果与应用创意。

厦门市湖里区人民政府副区长陈炜就湖里区科创产业发展环境进行了推介，并代表湖里区政府与8个重点项目进行签约，为湖里区进一步推动产业升级，充分发挥新质生产力对区域经济的促进作用吹响集结号。

活动上，由人民创投、中科曙光、游族网络共同发起成立的新质生产力数字化创新联盟，由人民网内容科技产业园、中信银行厦门分行共同发起成立的厦门市专精特新企业服务联盟举行了揭牌仪式。

人民网内容科技创业大赛是人民网激发创新活力、推进内容科技战略布局的重要品牌活动之一。大赛创办以来，吸引了众多优秀内容科技创新创业企业参与，并挖掘、遴选和储备一批优质项目，有效促进科技创新和经济转型发展、构建和丰富内容科技产业生态，推动地方经济高质量发展。

附本次大赛获奖名单：

第六届内容科技创业大赛总决赛获奖名单 奖项 项目名称 企业名称 一等奖 基流科技 北京基流科技有限公司 二等奖 高质量数据助力人工智能发展 北京晴数智慧科技有限公司 基于人工智能与数据驱动的元宇宙智慧平台 四川见山科技有限责任公司 三等奖 特种智能无人机与无人机反制 四川宝天智控系统有限公司 医学实时动态AI超声影像智能诊疗 北京视知觉智能科技有限公司 脑机AI技术原创与产业化先行者 华南脑控（广东）智能科技有限公司 优胜奖 人工智能结构工程师 北京合木智构科技有限公司 BESAFE 建筑业智能安全助理 鸱吻智安科技（北京）有限公司 通用型无人驾驶方案引领者 世光智联科技（厦门）有限公司 化合物半导体智能缺陷检测装备 清软微视（杭州）科技有限公司 基于光谱农业的乡村振兴领航者 广州新秾科技有限公司 推荐奖 HighBug-大棋型辅助编工具 北京一平方科技有限公司 Solart Tech-中国文化数字化 AIGC 北京素麟科技产业有限公司 云记APP 深圳技德应用技术有限公司 神经电信号解码与手势识别隔空交互平台 北京雪梦未来科技有限公司

(责编：董童、高雷)

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