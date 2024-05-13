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尺素金声丨“两个快于”有温度，城乡融合发展成效明显

2024年05月13日14:03 | 来源：人民日报客户端
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看中国经济一季报，在居民收入、市场消费均呈稳定增长的态势中，有“两个快于”引人注目：一个是农村居民人均可支配收入6596元，同比实际增长7.7%，快于城镇居民人均可支配收入实际增长2.4个百分点；一个是乡村消费品零售额16047亿元，增长5.2%，快于城镇消费品零售额增速0.6个百分点。

“两个快于”从何而来？

——来自国民经济延续回升向好态势。观察农民收入构成，工资性收入依然是大头。一季度，农村居民人均工资性收入比上年同期增长8.7%。

工资来自于就业。经济好转，基础设施投资增长，服务业增势较好，带动就业形势总体改善。据全国农民工监测调查，一季度末外出务工农村劳动力规模18588万人，比上年同期增加393万人，增长2.2%；外出务工农村劳动力月均收入4853元，比上年同期增长7.7%，其中月均从业时间增加拉动月均收入增长4.8个百分点。

——来自农业农村发展好形势。城乡之间，基础设施、公共服务“大动脉”和“微循环”加快布局，“看得见”的公路、“看不见”的网路、星罗棋布的物流服务点……不断夯实乡村产业基础，助力优质农产品加速上行，城市工业品进入农家，各方游客走进田园。

农业多元价值日益凸显，新产业新业态蓬勃发展，进一步拓展农民增收空间。数据显示，一季度农村居民人均经营净收入比上年同期增长6.1%。受乡村旅游市场持续升温带动，农村居民人均第三产业经营净收入增长14.1%。

——来自民生政策支持以及改革激发的活力。一季度，在各类保民生政策支持下，居民转移净收入继续保持稳定增长。其中，农村居民人均转移净收入比上年同期增长7.4%。随着农村土地制度改革不断深化，农村土地经营权有序流转加快，一季度农村居民人均转让承包土地经营权租金净收入增长7.2%。

“两个快于”意味着什么？

意味着广袤乡村巨大的内需潜力正逐步释放——

收入持续增长是居民消费支出持续扩大的前提。农村居民可支配收入增速持续快于城镇居民，带动县乡市场销售持续稳定增长。

当前，乡镇和村两级消费市场占我国消费市场总体的38%。细探农村消费市场，乡村大集人潮如织，新能源汽车、智能家电“飞”进农家，从吃穿不愁，到追求吃得更健康、穿得更舒适、用得更方便，越来越多的农民能消费、敢消费、愿消费。

据测算，随着农村居民收入增长，预计每年可新增2万亿元左右的消费需求。而且，伴随着农村居民消费逐步从“生存型”向“发展型”、从“生活型”向“体验型”的结构性转变，广袤乡村还将释放出更大的内需潜力。

意味着资源要素双向流动不断拓展国内大循环的新空间——

城乡经济循环是国内大循环的重要方面。乡村，既是重要的消费市场，还是重要的要素市场，是国内大循环的重要组成部分。

推进城乡融合发展，关键就在于畅通城乡之间的资金、人才、技术、数据等资源要素双向流动。加快推动城乡资源要素的互联互通和高效配置，为畅通国内大循环创造更为广阔的发展空间。

城与乡，优势互补、协调联动的发展共同体。推进全体人民共同富裕的中国式现代化，既要理顺“城”这一边，更要顾好“乡”这一头。“两个快于”有温度，彰显城乡融合发展成效。随着农民“钱袋子”越来越鼓，农村消费市场越来越旺，城乡之间、供需之间循环将更加畅通，广大农民的幸福感、获得感、安全感将更加充实、更有保障、更可持续，稳稳的“三农”基本盘将为高质量发展筑牢坚实根基。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)
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