保利集团以品牌建设新成果亮相2024中国品牌日系列活动。受访者供图

人民网上海5月13日电 （记者许维娜）世界级超级工程深中通道亮相展台；自主研发的单人智能脑电头盔首次展示；国家级非遗展品通过实物+3D互动形式展现……在2024年中国品牌日系列活动举办期间，保利集团以品牌建设新成果亮相。

据了解，保利集团紧贴“国货潮牌 品筑未来”主题，围绕“美好生活领创者”品牌定位，集中展现在贸易、地产、工程、文化、科技等方面的动态成果。在此期间，其举办了多场发布活动，对未来的发展态势进行了更多研讨。

例如，发布“人文服务”理念及多元服务子品牌，联合出品《城市生活宜居报告（2024）》，探索人居品质时代的人文价值；打造“乐跑中国”主题活动，携奥运冠军、世界冠军诠释新品牌主张；发布中国工艺纹样数据中心、中国珠宝品牌“只此青绿”IP系列、“有为”系列智能腕表新品，传承工艺匠心之美；发布信息通信业界首份聚焦新质生产力的白皮书，阐述基建数字化和价值化的可持续发展战略理念和技术规划。

保利集团相关负责人表示，近年来，集团积极践行“三个转变”重要指示，搭建了“保利品格”企业文化体系、“保利品行”行为识别体系和一主多元的“保利品牌”家族谱系，构建了“卓越之品”品牌文化体系，推出“7·15品牌日”超级品牌符号，并首次入围世界品牌500强。

品牌影响力的提升，为企业核心竞争力的稳步增强和核心功能的持续强化提供了坚实支撑，有力推动了企业的全面发展。上述负责人表示，成立四十年之际，集团将笃行不怠、踔厉奋发，努力为中国式现代化作出新的更大贡献。

(责编：王震、高雷)

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