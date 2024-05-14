本报记者 孔德晨

今年一季度，货币政策执行情况如何？信贷增长与经济高质量发展的关系怎么样？“钱去哪，钱在哪”？针对这些热点话题，中国人民银行日前发布2024年第一季度中国货币政策执行报告（以下简称“报告”）作出了回应。

报告明确，中国人民银行将保持货币政策的稳健性，增强宏观政策取向一致性，强化逆周期和跨周期调节，加大对实体经济支持力度，切实巩固和增强经济回升向好态势。

促进融资成本稳中有降

一季度，国内生产总值（GDP）同比增长5.3%，居民消费价格指数（CPI）同比转正，国民经济实现良好开局。报告指出，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，为经济回升向好营造了良好的货币金融环境。具体来看，有以下五个方面：

一是保持流动性合理充裕。年初降准0.5个百分点，释放中长期流动性超过1万亿元，并综合运用公开市场操作、中期借贷便利、再贷款再贴现等工具，保持流动性合理充裕。注重引导金融机构加强信贷均衡投放，为经济提供稳定、可持续的金融支持。

二是促进融资成本稳中有降。下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，继续推动存款利率市场化，2月引导5年期以上贷款市场报价利率（LPR）下行0.25个百分点。

三是引导信贷结构调整优化。设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，放宽普惠小微贷款认定标准，扩大碳减排支持工具支持对象范围，做好金融“五篇大文章”。

四是保持汇率基本稳定。坚持市场在汇率形成中起决定性作用，发挥好汇率对宏观经济、国际收支的调节功能，强化预期引导，防范汇率超调风险。

五是加强风险防范化解。健全金融风险监测评估，稳妥处置重点区域和重点机构风险。有序推进金融支持融资平台债务风险化解。强化金融稳定保障体系建设。

贷款余额近250万亿元

对于社会各界关注的“钱去哪，钱在哪”问题，报告进行了专题分析。数据显示，疫情以来，金融支持实体经济力度增强，贷款持续较快增长，存款明显增加，目前我国贷款余额近250万亿元、存款余额近300万亿元。

从“钱去哪”角度看，贷款主要投向了企业和实体经济的供给端。分析钱去哪了，先要看贷款的流向。分部门看，3月末全国企（事）业单位贷款、住户贷款分别达163万亿元、81万亿元，分别占全部贷款的66%、33%，企业仍是贷款的大头。也就是说，贷款投放主要用于支持企业扩大投资和生产、居民购房和消费。分期限和行业看，目前中国中长期贷款占比超过2/3，基建、房地产、制造业等重资产行业约占全部贷款的五成，而居民的非住房消费贷款占比不足10%。实体经济供给端和投资领域融资相对较多，而需求端尤其是消费仍有较大增长潜力。

从“钱在哪”角度看，存款主要在居民部门。在经济循环的过程中，银行如果还在扩张资产、贷款仍在增加，钱不会从实体经济中减少，也不会消失，只是随着企业投资生产、居民消费、财政收支，存款在企业、居民、政府等部门间会有转移。2024年3月末，在约296万亿元的存款总盘子中，居民、企业、政府各占49%、27%、14%，分别较疫情前的2019年上升7.1 个、下降4.2个、下降3.3个百分点。贷款主要投向了企业，通过各类支出会体现为居民存款，但由于居民消费有待恢复、总需求不足，存款主要留存在居民部门，没有进一步通过居民部门支出转化为企业存款。

更加注重资金使用效率

分析人士认为，从经济数据看，中国经济回升向好态势持续巩固，利好因素持续积累。但也要看到持续回升向好仍面临诸多挑战，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升，有效需求仍然不足，国内大循环不够顺畅。

中国人民银行表示，下阶段，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，引导信贷合理增长、均衡投放，盘活存量金融资源，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。同时，支持发挥政策合力，有效调动经营主体的资金运用，更好实现居民敢消费、企业愿投资、政府能兜底，推动实体经济畅通循环。

中国银行研究院研究员梁斯分析，此前货币政策执行报告多次提出要稳定信贷投放节奏、盘活资金使用效率，预计信贷投放节奏将继续保持稳健，在投向更加精准的同时更加注重资金使用效率。

报告还明确，将把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，加强政策协调配合，保持物价在合理水平。持续深化利率市场化改革，发挥贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制作用，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。坚持聚焦重点、合理适度、有进有退，为普惠金融、科技创新、绿色发展等重点领域和薄弱环节提供有效支持。畅通货币政策传导机制，避免资金沉淀空转。

(责编：卫嘉、白宇)

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