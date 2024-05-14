人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

央行发布一季度货币政策执行报告——

推动实体经济畅通循环（锐财经）

本报记者 孔德晨
2024年05月14日05:51 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　今年一季度，货币政策执行情况如何？信贷增长与经济高质量发展的关系怎么样？“钱去哪，钱在哪”？针对这些热点话题，中国人民银行日前发布2024年第一季度中国货币政策执行报告（以下简称“报告”）作出了回应。

　　报告明确，中国人民银行将保持货币政策的稳健性，增强宏观政策取向一致性，强化逆周期和跨周期调节，加大对实体经济支持力度，切实巩固和增强经济回升向好态势。

　　促进融资成本稳中有降

　　一季度，国内生产总值（GDP）同比增长5.3%，居民消费价格指数（CPI）同比转正，国民经济实现良好开局。报告指出，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，为经济回升向好营造了良好的货币金融环境。具体来看，有以下五个方面：

　　一是保持流动性合理充裕。年初降准0.5个百分点，释放中长期流动性超过1万亿元，并综合运用公开市场操作、中期借贷便利、再贷款再贴现等工具，保持流动性合理充裕。注重引导金融机构加强信贷均衡投放，为经济提供稳定、可持续的金融支持。

　　二是促进融资成本稳中有降。下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，继续推动存款利率市场化，2月引导5年期以上贷款市场报价利率（LPR）下行0.25个百分点。

　　三是引导信贷结构调整优化。设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，放宽普惠小微贷款认定标准，扩大碳减排支持工具支持对象范围，做好金融“五篇大文章”。

　　四是保持汇率基本稳定。坚持市场在汇率形成中起决定性作用，发挥好汇率对宏观经济、国际收支的调节功能，强化预期引导，防范汇率超调风险。

　　五是加强风险防范化解。健全金融风险监测评估，稳妥处置重点区域和重点机构风险。有序推进金融支持融资平台债务风险化解。强化金融稳定保障体系建设。

　　贷款余额近250万亿元

　　对于社会各界关注的“钱去哪，钱在哪”问题，报告进行了专题分析。数据显示，疫情以来，金融支持实体经济力度增强，贷款持续较快增长，存款明显增加，目前我国贷款余额近250万亿元、存款余额近300万亿元。

　　从“钱去哪”角度看，贷款主要投向了企业和实体经济的供给端。分析钱去哪了，先要看贷款的流向。分部门看，3月末全国企（事）业单位贷款、住户贷款分别达163万亿元、81万亿元，分别占全部贷款的66%、33%，企业仍是贷款的大头。也就是说，贷款投放主要用于支持企业扩大投资和生产、居民购房和消费。分期限和行业看，目前中国中长期贷款占比超过2/3，基建、房地产、制造业等重资产行业约占全部贷款的五成，而居民的非住房消费贷款占比不足10%。实体经济供给端和投资领域融资相对较多，而需求端尤其是消费仍有较大增长潜力。

　　从“钱在哪”角度看，存款主要在居民部门。在经济循环的过程中，银行如果还在扩张资产、贷款仍在增加，钱不会从实体经济中减少，也不会消失，只是随着企业投资生产、居民消费、财政收支，存款在企业、居民、政府等部门间会有转移。2024年3月末，在约296万亿元的存款总盘子中，居民、企业、政府各占49%、27%、14%，分别较疫情前的2019年上升7.1 个、下降4.2个、下降3.3个百分点。贷款主要投向了企业，通过各类支出会体现为居民存款，但由于居民消费有待恢复、总需求不足，存款主要留存在居民部门，没有进一步通过居民部门支出转化为企业存款。

　　更加注重资金使用效率

　　分析人士认为，从经济数据看，中国经济回升向好态势持续巩固，利好因素持续积累。但也要看到持续回升向好仍面临诸多挑战，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升，有效需求仍然不足，国内大循环不够顺畅。

　　中国人民银行表示，下阶段，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，引导信贷合理增长、均衡投放，盘活存量金融资源，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。同时，支持发挥政策合力，有效调动经营主体的资金运用，更好实现居民敢消费、企业愿投资、政府能兜底，推动实体经济畅通循环。

　　中国银行研究院研究员梁斯分析，此前货币政策执行报告多次提出要稳定信贷投放节奏、盘活资金使用效率，预计信贷投放节奏将继续保持稳健，在投向更加精准的同时更加注重资金使用效率。

　　报告还明确，将把维护价格稳定、推动价格温和回升作为把握货币政策的重要考量，加强政策协调配合，保持物价在合理水平。持续深化利率市场化改革，发挥贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制作用，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降。坚持聚焦重点、合理适度、有进有退，为普惠金融、科技创新、绿色发展等重点领域和薄弱环节提供有效支持。畅通货币政策传导机制，避免资金沉淀空转。

(责编：卫嘉、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
首期400亿元！万亿超长期特别国债来了
　　人民网北京5月13日电 （记者王震）今年，我国将发行1万亿元的超长期特别国债。5月13日，财政部公布了2024年一般国债、超长期特别国债发行的有关安排。…
保利集团品牌集体亮相中国品牌日
　　保利集团以品牌建设新成果亮相2024中国品牌日系列活动。受访者供图 人民网上海5月13日电 （记者许维娜）世界级超级工程深中通道亮相展台；自主研发的单人智能脑电头盔首次展示；国家级非遗展品通过实物+3D互动形式展现……在2024年中国品牌日系列活动举办期间，保利集团以品牌建设新成果亮相。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部