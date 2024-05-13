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首期400亿元！万亿超长期特别国债来了

2024年05月13日20:17 | 来源：人民网
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人民网北京5月13日电 （记者王震）今年，我国将发行1万亿元的超长期特别国债。5月13日，财政部公布了2024年一般国债、超长期特别国债发行的有关安排。

今年政府工作报告提出，为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。

根据此次安排，今年超长期特别国债发行期限分别为20年、30年和50年，付息方式均为按半年付息。其中，20年期超长期特别国债发行7只，首发2只、续发5只；30年期超长期特别国债发行12只，首发3只、续发9只；50年期超长期特别国债发行3只，首发1只、续发2只。

同日，财政部还发布了《关于2024年超长期特别国债（一期）发行工作有关事宜的通知》。今年首期发行的超长期特别国债为30年期固定利率附息债，于5月17日进行竞争性招标，竞争性招标面值总额400亿元，票面利率通过竞争性招标确定。本期国债自2024年5月20日开始计息，每半年支付一次利息，付息日为每年5月20日（节假日顺延，下同）和11月20日，2054年5月20日偿还本金并支付最后一次利息。

(责编：王震、高雷)
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