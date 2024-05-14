本报记者 林丽鹂

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今年的《政府工作报告》明确“加强老年用品和服务供给，大力发展银发经济。”国务院办公厅1月印发的《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》提出“加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展，培育高精尖产品和高品质服务模式”。银发经济涉及面广、产业链长、业态多元，涵盖一二三产业，孕育着新机遇，也必将催生新领域和新赛道。

国家统计局公布的数据显示，截至2023年末，中国60岁及以上人口超2.9亿，占全国人口的21.1%，其中65岁及以上人口超2.1亿，占全国人口的15.4%。我国老年人口基数大，蕴含着巨大的发展机遇。今年的《政府工作报告》明确“加强老年用品和服务供给，大力发展银发经济。”我国银发经济现状如何？如何发展银发经济，让老年人共享发展成果、安享幸福晚年，不断实现人民对美好生活的向往？记者在各地进行了调查。

老年消费市场需求旺盛

目前银发经济规模在7万亿元左右

“食堂开到了家门口，走几步路就到，很是方便。”在江苏省盐城市亭湖区先锋街道江动社区“长者幸福食堂”，居民刘秀兰买了一份红烧带鱼，“在家做饭得忙活一上午，在这吃口味好、分量足，非常适合我们老年人。”

为了让老年人吃饱、吃好，“长者幸福食堂”聘请了专业厨师，每日菜式搭配不重样，并根据广大老年居民的意见，对菜谱进行调配和更改。

记者采访时发现，不少老人都对助餐服务有需求。黑龙江省鹤岗市退休老人徐冰说：“我们老两口做多了吃不了，做少了营养不均衡，要是有社区食堂真是能解决日常生活的大问题。”

除了助餐服务，广大老年人还有很多消费需求有待满足。山东省荣成市市民颜石说：“现在腿脚不方便，很难找到专业的护理人员上门提供助浴、助洁服务。”辽宁省沈阳市市民朱安良说：“希望家附近有老年大学，让退休生活更丰富。”

老年人多元化、差异化、个性化的需求，正变得越来越旺盛和迫切。发展银发经济，既是实现老年群体美好生活向往的现实需要，也将为经济社会高质量发展注入新动能。

国家信息中心经济预测部人口发展研究室主任胡祖铨表示，银发经济是向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和，涉及面广、产业链长、业态多元、潜力巨大。目前我国银发经济规模在7万亿元左右。到2035年，银发经济规模将达到30万亿元左右。

国务院办公厅1月印发的《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》基于我国银发经济发展现状，从增进老年人福祉的目的出发，破解急难愁盼问题、扩大供给规模、培育潜力产业、优化发展环境。“相信在政策支持和全社会共同参与下，我国银发经济将迎来快速发展期，不断夯实群众美好养老生活的物质基础。”胡祖铨说。

增加优质老年用品供给

先后发布两批产品推广目录，涉及631个优质产品

“小联、小联，我想打车去北京大学第三医院。”家住北京市海淀区花园路街道北航社区的86岁居民唐敏（化名）心脏不太好，自从家里装上AI（人工智能）机器人以后，每次外出就医都会向“小联”发出需求，后台立即安排车辆上门接送。“小联”不仅能帮老人打车，还能提醒吃药、陪人聊天、播放娱乐节目。万一老人在家摔倒，还可以语音呼救。

目前在北航社区，500多户老人家里安装了AI机器人。老人家中智能设备发出呼叫后，在社区或专业服务机构的智慧养老平台上会实时显示相关信息，后台有24小时在线的工作人员及时响应。

像“小联”这样有丰富助老功能的AI机器人是我国老年用品市场上的新宠。据统计，2023年我国老年用品市场规模达到5万亿元。

为了满足老年用品市场的新需求，相关部门指导广大生产企业下大力气提升老年用品的品种丰富度、品质满意度和品牌认可度，努力让老年人买得放心、吃得安心、用得舒心。

加大优质老年用品市场供给。工业和信息化部先后发布了两批老年用品产品推广目录，主要聚焦老年服装服饰、陪护机器人、智能监测仪、多功能护理床等631个优质产品。

强化标准，引领老年用品提质。为建立健全老年用品标准体系，相关部门发布了《适用于老年人的家用电器通用技术要求》《老年公寓家具通用技术要求》等多项国家标准和行业标准，从产品质量规范上对企业提出要求。

“我国老年用品总体有效供给能力仍显不足，目前全球市场有6万多种老年用品，但我国老年用品还不到1万种。而且一些产品处于产业价值链的中低端，附加值不高，产品的精细化、智能化不足。”中国老龄协会事业发展部主任李志宏表示，“要引导企业看到银发经济的巨大潜力，针对老年人不同场景、高品质的需求，积极开发优质的老年产品，让老年用品市场供给上一个新台阶。”

提高各类老年服务品质

到2025年建成5000个示范性城乡老年友好型社区

“现在我们在社区卫生服务中心就能看病、开药，比去医院方便多了。”北京市海淀区花园路社区居民邹云海说，“社区每年还给65岁以上的老人提供一次免费体检。”

花园路社区卫生服务中心主任李寒介绍：“根据健康体检结果，我们结合老年人的生活方式进行个性化健康指导，将发现的慢性病患者纳入相应的健康管理，对指标有异常的老年人建议定期复诊或向上级医疗机构转诊。”

国家卫生健康委发布的数据显示，我国基本形成“9073”养老服务格局，即90%左右的老年人居家养老，7%左右的老年人依托社区支持养老，3%的老年人入住机构养老。因此，提供医养结合服务的重点放在居家和社区。

国家卫生健康委、全国老龄办印发的《关于开展示范性全国老年友好型社区创建工作的通知》明确，到2025年，在全国建成5000个示范性城乡老年友好型社区；到2035年，全国城乡实现老年友好型社区全覆盖。

“岁数大了，很多活干不动了，对家政服务的需求越来越大。社区与家政公司合作，我自己在楼下遛弯就能预约，方便省事。”陕西省西安市莲湖区五一社区居民姜淑娜说。为了更好地服务广大老年群体，当地家政公司走进社区提供多种服务。

中国老龄产业协会研究室副主任郑志刚认为，老年服务市场有效供给持续增加，供给能力不断增强，服务质量有所提升，特别是居家和社区养老服务改革试点取得阶段性成效。下一步，还要不断提升养老照护、老年健康、文化旅游等各类老年服务的品质，切实保障老年消费者权益，持续释放老年人消费潜力。

“我国银发经济发展潜力巨大。”中国人民大学社会与人口学院教授姜向群说，“目前50后、60后对健康、养生、医疗保健等服务和产品的需求非常突出。未来，越来越多懂科技、爱时尚、有活力、重品质的老年人将推动养老需求和消费结构更新迭代，有望为经济社会发展注入新动能。”

版式设计：汪哲平

《 人民日报 》（ 2024年05月14日 07 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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