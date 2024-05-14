本报记者 王俊岭

5月8日，外国嘉宾在第六届全球AEO大会中国海关展台上了解手持式再生金属分析仪。

新华社记者 梁 旭摄

4月24日，深圳海关所属福强海关主动登门对深圳汉莎技术有限公司提供AEO便利化政策辅导，助力企业在航材维修领域更好发展。

深圳海关供图

王 威制图（新华社发）

在近日于广东深圳召开的第六届全球经认证的经营者（AEO）大会期间，中国海关总署分别与布隆迪共和国税务局、冰岛税务与海关署签署AEO互认安排。至此，中国已经与新加坡、欧盟、新西兰等28个经济体签署AEO互认协议，覆盖54个国家（地区），互认协议签署数量和互认国家（地区）数量均居全球第一。

AEO是英文Authorized Economic Operator的缩写，意思是“经认证的经营者”。AEO制度是由海关对企业的信用状况、守法程度和安全水平进行认证，通过认证的企业可获得海关给予的优惠便利措施。作为AEO领域最高级别的全球性会议，本届大会上来自100多个国家和地区的1200余名代表共同就如何更好促进全球贸易分享经验、建言献策。

信用赋能，通关更加快捷便利

“AEO制度自2005年提出以来，受到了世界各国政府和企业的普遍欢迎，AEO制度在促进经济全球化和区域经济一体化中发挥了重要作用。”世界海关组织（WCO）秘书长伊恩·桑德斯说。

AEO是如何利用企业的高信用为其参与国际贸易赋能呢？

——加速重要设备物料通关速度。北京ABB电气传动系统有限公司主要生产各类电气传动装置及控制系统工程成套设备。去年底，北京朝阳海关在调研中了解到该企业符合AEO中“优化部分法定检验设备及料件检验监管措施”的条件，积极为企业办理优惠政策申请。很快，这家企业在进口相关设备及料件时就实现了快速通关。

——降低企业资金周转成本。“我们公司去年投入5000万元购置新设备，产能提升了30%。”索尔思光电（成都）有限公司副总裁王陈说，AEO认证带来的降成本利好，是企业敢于增资扩产的重要原因之一。据成都海关所属锦城海关副关长邓鹏介绍，在成都高新综合保税区，仅“分送集报免担保”一项措施每年就可为区内企业免除担保金额超2亿元。

——提升企业供应链管理水平。今年4月初，一架待维修改造的空客A320进入天津海特飞机工程有限公司。该架飞机将在天津保税区海关的监管下，经过密封客舱窗户、更换货物装载系统等工序，成为具备载货功能的“新飞机”。“在申请AEO认证的过程中，我们企业整体的供应链管理水平得到了很大提升。”该公司关务经理李美玥说，目前公司签订的飞机维修订单已经排到2026年。

——扩大企业及品牌认可度。希悦尔（中国）有限公司是一家提供保护性包装解决方案的跨国公司。在该公司中国区进出口经理王建春看来，通过在上海海关申请AEO认证，公司建立了完整的贸易安全体系框架。“成为AEO企业后，客户对与我们合作的贸易安全性、稳定交付性更有信心了。”王建春说。

“海关在国际贸易监管中处于最前沿的位置。”世界海关组织（WCO）海关合作理事会主席、南非税务署署长爱德华·基斯维特对本报记者说，在AEO制度下，海关由传统角色转变成释放外贸新动能的赋能者。这需要大家转变既有思维，以全新的眼光看待全球贸易。特别是AEO国际互认，可以让企业凭借良好信用优势获得更多贸易伙伴国海关的认可，从而大幅降低贸易成本、激发贸易潜力。

企业受益，外贸发展后劲更足

据中国海关总署副署长王令浚介绍，中国有5800余家海关高级认证企业享受境内外通关便利。2023年，中国AEO企业报关单量占总报关单量的20.5%，贡献全国37.1%的进出口值，助力稳住外贸基本盘。

AEO正在让更多中国企业进入“信用高—享惠多—发展好”的良性循环之中。

稳定供货底气更足了。新疆美克化工股份有限公司生产的BDO（1，4—丁二醇）是一种重要的有机化工原料，可用于生产200多种精细化工产品，应用十分广泛。正因如此，下游客户往往十分在意该原料供应的稳定性和连续性。

据美克化工营销中心销售主管杨剑介绍，获得AEO认证让企业有效避免了因等待货物查验而造成的产品交付延迟。“比如，今年2月20日下午，我们公司出口意大利的100吨BDO在单一窗口提交了报检申请，系统提示抽批抽中。次日上午，库尔勒海关关员就来我们工厂现场查验，货物中午1点就从工厂提离。这为我们节约了3天时间，运营成本明显下降。”杨剑说。

新品研发力度更大了。最近，在宁波西磁科技发展股份有限公司生产车间内，工人们紧张而有序地忙碌着，各种规格不一的磁力棒正通过激光焊机等自动化设备，源源不断地被生产出来。

该公司董事会秘书洪晶惠说，企业从宁波海关提供的政策介绍中了解到，随着AEO国际互认扩大，AEO企业内控及经营管理水平在海外的认可度变得更高，为企业参与供应商评审、开拓海外市场“加分”。“客户买我们的磁选棒、磁组件等配件后，再组装成设备卖出去。由于很多最终设备都是定制的，这就需要我们不断研发新产品。在AEO助力下，我们加大了开发新品的力度。”

更多企业取得实实在在的业绩增长。深圳市亚泰光电技术有限公司生产的工业内窥镜、油液监测传感器和仪器等产品出口外销占比达70%以上，主要供应欧美市场。

“今年1月企业获得AEO认证之后，不仅国内海关查验效率更高，出口目的国海关也会给予通关便利，周转效率大大提升了。过去，亚泰光电出口额增速年均为20%左右。今年一季度，我们出口额增速达到了近35%。”该公司总经理郑翔对本报记者说，通过深圳海关设立的全国首家AEO实训基地，公司很快掌握了AEO对企业生产、经营、管理等全流程方面的要求。如今，亚泰光电在生产、检验、物流运输等所有环节都能及时登记、上传、存档相关信息，更加规范安全。

“从全球范围看，中国在AEO制度上的实践成果丰富、十分领先。这次AEO大会让我们获得了绝佳的‘取经’机会。”柬埔寨海关与税务总署法律和公共关系事务部主任布·班纳拉说。

舞台更大，协议互认合作深化

对于未来AEO如何更好服务全球贸易，各国与会专家纷纷带来了自己的建议。

“我首次来中国还是在30年前。现在看，中国的发展变化实在太大了。”冰岛税务与海关署署长斯诺里·奥尔森对本报记者说，中国海关的AEO实践工作很出色，走在了世界前列。此次大会上，冰岛与中国签署了AEO互认安排，有助于两国AEO企业享受到较低的进口查验率、优先查验、指定海关联络员、国际贸易中断并恢复后优先通关等便利措施。“中国是全球最重要的市场。一直以来，冰岛与中国都有很广泛的合作。希望AEO互认后，双方企业能更好地在旅游、农业、生物医药等领域加强往来。”他说。

葡萄牙税务与海关局局长海伦娜·博尔格斯认为，AEO认证可以很好地反映一家企业的运营能力和规范化水平，不仅可以将企业信用转化为贸易增长动力，而且可以成为更多企业在发展过程中的参考。她建议，未来新企业在成立之初就要积极树立“AEO意识”。

在牙买加海关局执行副局长赛琳娜·克拉克—格雷厄姆看来，AEO是不同国家和企业建立互信互认的过程，中国海关在这方面作出了表率。随着跨境电商的发展，各方在执行AEO制度时还需要积极利用人工智能、区块链、大数据等前沿数字技术，更好地促进商品在国际间“无缝流动”。

“从日本的实践来看，AEO企业总数这些年也稳步增长。尽管海关查验的频次少了、通关时间短了，但也有一些AEO企业经营者认为成本下降还不够明显。”日本海关关税局主管井藤哲郎说，解决这些问题，需要持续评估AEO执行的效果，并采取延长支付时间、放宽担保要求、降低费用标准等方式，为企业带来更多实惠。

企业也在积极探索如何更好利用AEO提供的宽阔舞台。

“我们主要出口钛白粉产品。AEO这个‘金字招牌’为开展国际贸易铺就了一条绿色通道。比如，今年1月，郑州海关为我们相关子公司量身提供内部控制、贸易安全等方面的辅导，助其享受‘企业集团加工贸易模式’优惠政策，手册设立、结转申报、核销结案等环节费用及单据量明显减少。接下来，随着集团产能进一步释放，我们将加大亚太、美洲、中东、非洲、欧洲等市场的销售量，进一步提高海外市场份额。”龙佰集团销售公司综合部部长刘娜对本报记者说。

(责编：白宇、卫嘉)

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