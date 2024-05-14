原标题：进一步优化“互换通”机制安排

本报北京5月13日电 记者温源13日从中国人民银行获悉，自2023年5月15日内地与香港利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”）上线以来，交易清算等机制安排运转顺畅，境内外投资者积极踊跃参与，业务量持续上升。截至2024年4月末，20家境内报价商与58家境外投资者，累计达成人民币利率互换交易3600多笔，名义本金总额约1.77万亿元人民币，日均成交名义本金约76亿元人民币，为境内外投资者开展人民币资产配置提供了便利、高效的风险管理工具。

为进一步促进内地与香港金融衍生品市场协同发展，构建高水平金融开放格局，中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局在充分总结“互换通”运行经验、认真听取境内外投资者意见建议的基础上，支持“互换通”机制安排进一步优化，将推出多方面措施。一是丰富产品类型，推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约，与国际主流交易品种接轨，满足境内外投资者多样化风险管理需求。二是完善配套功能，推出合约压缩服务及配套支持的历史起息合约，便利参与机构管理存续期合约业务规模，降低资本占用，活跃市场交易。

(责编：杨曦、陈键)

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