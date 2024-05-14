人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

前4个月中欧班列累计开行同比增长10%

2024年05月14日08:33 | 来源：光明日报
小字号

原标题：前4个月中欧班列累计开行同比增长10%

本报北京5月13日电 记者訾谦13日从国铁集团获悉，今年1至4月，中欧班列累计开行6184列，发送货物67.5万标箱，同比分别增长10%、11%。截至2024年4月底，中欧班列已累计开行超8.9万列，通达欧洲25个国家223个城市。

国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，国铁集团发挥国内和国际合作机制作用，持续推动中欧班列高质量发展。一是通道能力持续扩充。持续开展中欧班列西安、重庆、义乌至格鲁吉亚波季、土耳其伊斯坦布尔南通道运输测试，成功开行新疆乌鲁木齐至意大利萨莱诺跨里海、黑海中欧班列，中欧班列南通道运输组织日益成熟，1至4月经南通道累计开行中欧班列12列，同比增长71%。二是运输效能不断增强。与周边国家铁路部门加强合作，优化中欧班列跨境运输组织，合理匹配境内外列车编组方式，提升中欧班列运输效率，节约运输成本。与海关、边检等部门加强沟通协调，积极推进铁路快速通关模式，提升口岸运输效率和通关便利化水平，西（阿拉山口、霍尔果斯）、中（二连浩特）、东通道（满洲里、绥芬河、同江北）口岸开行数同比分别增长11%、14%、7%。三是服务品质进一步提升。每周稳定开行5列西安与德国杜伊斯堡、成都与波兰罗兹间全程时刻表中欧班列。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
首期400亿元！万亿超长期特别国债来了
　　人民网北京5月13日电 （记者王震）今年，我国将发行1万亿元的超长期特别国债。5月13日，财政部公布了2024年一般国债、超长期特别国债发行的有关安排。…
保利集团品牌集体亮相中国品牌日
　　保利集团以品牌建设新成果亮相2024中国品牌日系列活动。受访者供图 人民网上海5月13日电 （记者许维娜）世界级超级工程深中通道亮相展台；自主研发的单人智能脑电头盔首次展示；国家级非遗展品通过实物+3D互动形式展现……在2024年中国品牌日系列活动举办期间，保利集团以品牌建设新成果亮相。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部