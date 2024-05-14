原标题：前4个月中欧班列累计开行同比增长10%

本报北京5月13日电 记者訾谦13日从国铁集团获悉，今年1至4月，中欧班列累计开行6184列，发送货物67.5万标箱，同比分别增长10%、11%。截至2024年4月底，中欧班列已累计开行超8.9万列，通达欧洲25个国家223个城市。

国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，国铁集团发挥国内和国际合作机制作用，持续推动中欧班列高质量发展。一是通道能力持续扩充。持续开展中欧班列西安、重庆、义乌至格鲁吉亚波季、土耳其伊斯坦布尔南通道运输测试，成功开行新疆乌鲁木齐至意大利萨莱诺跨里海、黑海中欧班列，中欧班列南通道运输组织日益成熟，1至4月经南通道累计开行中欧班列12列，同比增长71%。二是运输效能不断增强。与周边国家铁路部门加强合作，优化中欧班列跨境运输组织，合理匹配境内外列车编组方式，提升中欧班列运输效率，节约运输成本。与海关、边检等部门加强沟通协调，积极推进铁路快速通关模式，提升口岸运输效率和通关便利化水平，西（阿拉山口、霍尔果斯）、中（二连浩特）、东通道（满洲里、绥芬河、同江北）口岸开行数同比分别增长11%、14%、7%。三是服务品质进一步提升。每周稳定开行5列西安与德国杜伊斯堡、成都与波兰罗兹间全程时刻表中欧班列。

(责编：杨曦、陈键)

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