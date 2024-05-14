原标题：2024年全国节能宣传周聚焦绿色转型

科技日报北京5月13日电 （记者刘园园）记者获悉，13日上午，国家发展改革委联合湖北省人民政府举办了2024年全国节能宣传周启动仪式。

今年5月13日至19日是我国第34个全国节能宣传周，主题为“绿色转型，节能攻坚”。5月15日是全国低碳日，活动主题是“绿色低碳，美丽中国”。

启动仪式主要包括“经验推广、节能攻坚”“能效诊断、全面提升” “技术标准、模式创新”“湖北所能、推进‘两新’”4项活动。

其中，在“经验推广、节能攻坚”活动上，国家发展改革委环资司通报了2024年一季度全国和各地区节能降碳形势，介绍了下一阶段节能降碳重点工作。在“能效诊断、全面提升”活动上，国家发展改革委环资司解读了深入开展重点用能单位能效诊断有关政策和工作安排。5家节能服务机构和6家重点用能单位共同签署发布《关于扎实推进重点用能单位能效诊断提质增效的倡议书》。在“技术标准、模式创新”活动上，国家节能中心联合有关行业协会现场推介了节能降碳先进技术成果。中国标准化研究院发布《节能降碳标准体系建设进展报告（2024）》。

据了解，今年节能宣传周期间，各地区、各有关部门和单位将陆续开展重点行业企业节能降碳行动、全国低碳日、公共机构节能降碳专题活动、绿色低碳生活、全国节能宣传周进校园、全国节能宣传周进家庭等活动。同时，还将结合实际组织开展具有地方特色和行业特点的宣传活动，引导全民自觉践行绿色低碳的生产生活方式，共同推动形成全社会共同参与节能降碳的良好氛围。

根据国家发展改革委、生态环境部日前印发的《关于开展2024年全国节能宣传周和全国低碳日活动的通知》，全国低碳日当天，生态环境部将会同有关部门和单位围绕宣传主题，以应对气候变化重点工作为主要内容，开展“线上+线下”宣传活动，深入宣传低碳发展理念，普及应对气候变化知识，提升公众低碳意识，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。

(责编：杨曦、陈键)

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