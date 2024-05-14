原标题：知识产权为企业“走出去”保驾护航

科技日报讯 （记者郝晓明 通讯员甘欣鑫 左政）“作为国家知识产权示范企业，目前，我公司通过专利合作条约（PCT）申请的方式或单独向目标国申请及注册的方式，使180余件专利中的159件获得海外专利授权。我们的专利布局已覆盖加拿大、澳大利亚、沙特等近20个国家或地区。”中国铝业集团沈阳铝镁设计研究院有限公司总经理黄飞近日接受记者采访时表示。

沈阳铝镁设计研究院有限公司（以下简称“沈阳院”）非常重视对科研创新和智力成果的保护。“早在1990年，我们就申请了第一个发明专利——‘用含氧化铁、氢氧化铁等粉状物料净化含氟废气并生产氟化盐的方法’，并获得授权。”黄飞说，通过近30年知识产权保护和自主创新知识产权的发展，沈阳院在工程设计领域和技术研发领域取得了多项成果。

作为中铝集团技术储备和输出地，沈阳院于2009年成立了研发中心，以此为依托开展了氧化铝、电解铝、碳素、智能制造等核心工艺技术研究与开发。该中心也成为沈阳院核心自主知识产权的发源地，形成了研发促专利成果、专利成果促企业发展良性循环。截至目前，沈阳院累计完成各类工程咨询设计项目5000余项，设计铝、镁、钛及碳素工厂500余个。

沈阳院坚持“质”与“量”并进，让知识产权为企业“走出去”保驾护航。近三年来，沈阳院对知识产权保护资金投入连年增长，制定并完善了《专利管理办法》《关于保护知识产权的规定》《科技创新及成果奖励办法》等制度，将专利的有效实施、转化、转让等活动都纳入到奖酬范围内，为推动和鼓励科技创新注入动力。目前，该院已有3项专利获得中国专利优秀奖，并成功地将自主知识产权技术应用到国际项目中。

“在海外项目中，公司建立了知识产权预警工作机制，在确保他人不侵犯企业知识产权的同时，也防止企业拥有的专利、专有技术和设备不侵犯目标国现行有效的专利权，以免引起有关专利侵权纠纷。”沈阳院科技管理处主任刘伟表示。

(责编：杨曦、陈键)

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