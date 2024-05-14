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4月份消费前瞻：社会消费品零售总额同比增速有望超3.1%

2024年05月14日08:50 | 来源：证券日报
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原标题：4月份消费前瞻：社会消费品零售总额同比增速有望超3.1%

本报记者 朱宝琛 见习记者 寇佳丽

4月份，我国消费市场延续了一季度的生机与活力，展现多处亮点。

“一是淡季不淡，文旅消费在清明小长假期间十分活跃；二是线上消费势头强劲，消费者为‘五一’出行做准备，机票、车票等预定热度高；三是消费品‘以旧换新’活动广泛开展，更好地激发了消费活力。”中国消费经济学会副理事长、北京工商大学商业经济研究所所长洪涛在接受《证券日报》记者采访时表示。

国家统计局公布的数据显示，3月份，社会消费品零售总额39020亿元，同比增长3.1%。多位受访专家对记者表示，4月份社会消费品零售总额同比增速很可能超过3.1%。

星图金融研究院高级研究员付一夫对《证券日报》记者表示，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》在3月份正式印发，4月份是该文件发布后得以广泛落实的第一个月。当月，国内不少地方开始启动消费品“以旧换新”活动，一些省市还将其与消费券发放、商圈补贴等措施结合起来，对汽车、家电等耐用品消费产生明显拉动作用。

国内汽车消费数据确实亮眼。中国汽车工业协会发布的最新数据显示，4月份，我国汽车产销分别完成240.6万辆和235.9万辆，同比分别增长12.8%和9.3%。其中，新能源汽车产销分别完成87万辆和85万辆，同比分别增长35.9%和33.5%。

中国商业经济学会副会长宋向清告诉记者：“商品零售中的金银珠宝类消费，也将为4月份的整体消费表现作出贡献。”4月份，国内饰品金价持续上扬，而消费者热情不减。以周大福为例，金投网公开数据显示，该品牌饰品金价（内地）全月涨幅超3.6%。

此外，乡村消费数据也值得期待。国家统计局公布的数据显示，按经营地分，今年一季度乡村消费的绝对量同比增长5.2%，超过城镇消费的4.6%。“综合考虑县域经济新动能培育、消费市场下沉等多因素，4月份的乡村消费应该会延续一季度趋势，增幅继续超越城镇消费。”宋向清分析。

(责编：杨曦、陈键)
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