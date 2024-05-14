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前4个月固定资产投资增速有望企稳回升

孟 珂
2024年05月14日08:50 | 来源：证券日报
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原标题：前4个月固定资产投资增速有望企稳回升

今年以来，固定资产投资增速出现企稳回升趋势。

西部证券宏观首席分析师边泉水在接受《证券日报》记者采访时表示，预计前4个月固定资产投资累计同比增长4.5%，和一季度累计增速基本持平。

瑞银亚洲经济研究主管、首席经济学家汪涛也认为，前4个月固定资产投资同比增速可能维持在4.5%左右。

民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示，预计前4个月固定资产投资同比增长4.8%左右，高于一季度。

“基建投资将由一季度的6.5%回升至6.7%。”温彬分析，4月份建筑业商务活动指数为56.3%，较3月份回升0.1个百分点，建筑业好于季节性。4月份沥青装置开工率较3月份回落，且低于2021年和2023年同期，与2022年同期大体持平；专项债净融资额、城投债净融资额均为年内最低水平。但是，有关部门推动去年增发国债项目加快形成实物工作量，财政部围绕提高专项债使用效率出台了多项举措，对基建投资形成支撑。

汪涛表示，基建投资同比增速可能保持稳健。去年四季度发行的1万亿元特别国债应有助于支撑2024年上半年的基建投资，尤其是水利和防洪工程以及灾后恢复重建。

东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，前4个月制造业投资累计同比会升至10%或略高一些的水平，继续领跑三大投资板块。

温彬表示，在制造业投资方面，4月份PMI中的生产经营活动预期小幅回落至55.2%，BCI企业投资前瞻指数则回升至58.6%，为去年6月份以来最高水平。考虑到出口略有回暖，制造业企业利润降幅已明显转正，以及政策要求“加快发展新质生产力”，加上去年同期基数回落，预计制造业投资增速将由一季度的9.9%回升至10.5%左右。

央行数据显示，3月末主要用于投资的制造业中长期贷款余额同比增长26.5%，继续保持高增长水平。

对此，王青表示，背后是政策面持续加大对制造业转型升级、解决“卡脖子”问题的支持力度。加之当前各地正在着力推动大规模设备更新，今年制造业投资有可能获得更大幅度的政策倾斜。

值得关注的是，温彬认为，由于上年同期基数下降，预计房地产开发投资由一季度的负9.5%收窄至负9.0%左右。

王青判断，前4个月房地产投资增速会保持在负9.5%，降幅与前值基本持平，一方面，年初以来楼市偏冷，房企销售回款下滑明显，这会在一定程度上削弱城市房地产融资协调机制加快落地带来的效果。另一方面，“三大工程”中的城中村改造持续推进，而配售型保障建设还未全面展开，而近期多个核心城市都在放松限购。

展望二季度，王青表示，楼市需求端政策有望加码，近期核心城市放松限购就在释放这方面的信号，房企销售回款压力有望缓和，而城市房地产融资协调机制下的银行开发贷放款速度会进一步加快，都有助于带动房地产施工数据回稳。另外，房地产发展“新模式”对投资端的拉动效果也会逐步显现。

(责编：杨曦、陈键)
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