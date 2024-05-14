王金虎 周 琳 吴 浩 余 健

原标题：以旧换新促消费

推动大规模设备更新和消费品以旧换新，既是畅通国民经济大循环、提高千家万户生活品质的重要之举，也是培育形成新质生产力的重大举措，将有效带动产业链升级，提升终端产品质量。

《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策出台后，多地积极行动，因地制宜出台具体方案，推动以旧换新更好服务产业升级、消费提档。

内蒙古制定《内蒙古自治区推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作任务落实方案》，突出产业发展、项目谋划、统筹推进、民生安全等7个方面内容。内蒙古自治区发展改革委有关负责人表示，下一步将开展重点用能企业大规模设备更新“上门服务”，推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得实效。

天津发布《天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》提出，实施重点领域设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、有效供给提升、标准提升五大行动。天津市发展改革委环资双碳处处长李芃表示，下一步，天津市相关部门将推动农业、交通等领域加快制定实施本领域设备更新专项方案。

山东近日发布推动大规模设备更新与消费品以旧换新实施方案，谋划实施高水平工业技改工程、多领域装备更新工程、消费品以旧换新工程、高品质供给升级工程、高效能循环利用工程和全方位标准提升工程“六大工程”。

黑龙江以工业领域设备更新作为重点，制定《黑龙江省推动工业领域设备更新行动方案》，明确到2027年全省工业领域设备投资较2023年增长30%以上的目标，实施先进设备更新、数字化转型、绿色装备推广、本质安全水平提升、供给能力提升五大行动。

随着一系列措施落地，各地产业投资稳步增长，落后产能加速淘汰，企业绿色转型发展蹄疾步稳。

近日，在天津市河西区220千伏利民道变电站检修现场，国网天津高压公司作业人员正在指挥吊车安装新变压器。国网天津市电力公司设备部副主任吴东表示，公司今年计划投资超7亿元开展老旧电力设备改造和电网智能化升级，全面提升电网数字化智能化能力。

位于山东聊城经济技术开发区的川成医药有限公司，近期正对废气处理装置进行设备更新。该公司环境健康安全办主任孙召勇说，现在采用树脂吸附处理工艺，每年回收溶剂量273.6吨，减少碳排放410.4吨，增加收入130万元。

聊城开发区经济发展部部长杜保董介绍，当地成立推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作专班，聚焦工业设备、循环利用等54个项目，梳理出投资需求224.7亿元，更新需求90.9亿元。

中国一重集团围绕建好建强国家重型装备制造基地，以大规模设备更新为契机，加强信息化、数字化、智能化一体建设，全面提高各类生产设备的数字化水平，以设备更新和技术改造提升先进产能比重。中国一重集团战略规划与投资部总经理李志杰介绍，集团目前已完成设备更新需求摸底工作，其中机械设备、信息化设备领域更新需求接近80%，本年度已开展部分工业炉窑、起重机等设备更新工作。

以旧换新政策稳步推进，对消费市场繁荣起到了积极促进作用，激活了消费“一池春水”。

4月24日启动的2024天津消费品以旧换新购物节，实施“擎动津城·汽车以旧换新”“智领未来·家电以旧换新”等五大行动，相关企业推出系列“政策大礼包”，各大商贸企业开展打折促销等200余项活动。

天津市商务局市场建设处处长闫炳伟介绍，天津市将支持汽车生产、销售企业让利促销，加快淘汰高排放车辆，培育壮大二手车经营主体，完善报废车回收拆解体系和农村充电设施。同时，组织家电销售企业设立线上线下家电以旧换新专区，采取厂家直降、换新优惠等方式促销。

连日来，“约惠鹿城·焕新生活”政府补贴家电以旧换新促消费活动在内蒙古自治区包头市青山区火热进行。青山区商务局局长李海峰介绍，此次活动投入专项资金110万元，预计拉动消费1200万元以上。今年，青山区将以推动消费品以旧换新为重点，激发消费潜能，促进资源循环利用。

黑龙江全力打造“4大主题消费”“12个消费月”“52个消费场景”。一季度，全省投入汽车、数码家电、百货等政府消费券2亿元，拉动消费约50亿元。黑龙江省商务厅市场运行处副处长闫威介绍，将积极推进消费品换新，省级先行梯次开展家电、家装等消费品以旧换新工作，安排专项补贴资金，鼓励引导地方财政、金融企业、品牌商、平台企业等制定配套政策，广泛开展绿色智能家电补贴换新系列活动，激发市场活力、释放消费潜力。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经