人民网北京5月14日电 （黄盛、实习生张欣怡）无人机应用、空中交通管理、低空旅游、物流配送……进入2024年以来，低空经济在我国各地进入发展加速期。

2023年12月召开的中央经济工作会议提出，打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业。2024年《政府工作报告》也明确，要积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。此后，各地纷纷出台相关产业政策，支持低空经济加速在区域落地；金融行业也积极探索助力低空经济发展新模式，持续提升低空经济含“金”量，助力低空经济乘势起飞。

政策指导提升含“金”量

在《中国低空经济发展研究报告（2024）》中，我国低空经济在2023年的市场规模达到5059.5亿元，同比增速达33.8%，预计到2026年有望突破万亿元。

面对这一潜力巨大的赛道市场，我国多地在近期发布支持政策文件，为优化低空经济产业发展环境、促进低空经济产业高质量发展提供助力。其中，涉及金融支持低空经济发展的政策，引人瞩目。

据记者初步梳理，安徽省发布的《安徽省支持通用航空产业发展的若干政策》，侧重发挥当地新兴产业引导基金撬动作用，鼓励国有资本和社会资本投向低空经济，支持头部企业牵头设立低空经济引导基金，鼓励和支持金融机构创新信贷方式，加大信贷投入。

深圳出台的《深圳市支持低空经济高质量发展的若干措施》，鼓励金融机构开发面向低空经济产业的纯信用、低成本信贷、中长期技术研发、技术改造等贷款等产品；鼓励保险公司开发针对物流、载人、城市管理等低空商业应用险种，扩大无人机保险覆盖范围和商业场景契合度，建立风险覆盖广泛的无人机保险服务体系。

另外，苏州公布的《苏州市低空经济高质量发展实施方案（2024—2026年）》提出，要构建低空地面基础设施体系，发挥交投集团等国资平台引领作用，引导社会资本投入。成都制定《成都市产业建圈强链2024年工作要点》，明确低空经济将在政策、资金、 人才、载体等层面获得扶持，加快打造西部低空经济中心。珠海鼓励保险公司开发针对物流、载人、城市管理等低空商业应用险种，扩大保险覆盖范围和商业场景契合度，建立风险覆盖广泛的低空经济保险服务体系……

今年4月18日，工信部副部长单忠德在国新办新闻发布会上表示，低空经济是新兴产业未来发展的重要方向，将来会形成万亿级产业规模。为发展好低空经济，特别是统筹好高质量发展和高水平安全，将进一步加强部门协同、央地联动，加快打造低空经济增长新引擎。

资金支持服务企业全周期

重庆市梁平区组建了10亿元的低空经济产业基金，用以支持低空经济发展；安徽在近日成立10亿元规模的低空经济产业基金合伙企业；苏州在今年新签约低空经济产业基金16个，总规模超200亿元；此外，银行机构也在加速为低空经济提供信贷资金支持，深圳市在今年一季度末的低空经济产业贷款，较年初增幅超过30%……

伴随着低空经济的迅速发展，各地正针对低空经济的特点，综合运用信贷、债券、融资担保、产业基金等多种工具，加强金融供需方的精准匹配，推出面向企业发展全周期的资金支持服务。

中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平表示，由于低空经济相关产业科技含量较高，这将成为天使投资基金、股权投资基金、风险投资基金、产业发展基金等关注的重点；此外，低空经济相关产业主体设备购置资金需求量较大，与融资租赁服务有较好的契合度。

北京改革和发展研究会特约研究员田惠敏认为，低空经济相关产业具有高技术含量、高风险和高回报等特点，各地成立产业基金可以为业内企业提供稳定资金来源，帮助初创企业顺利解决资金短缺问题；还有效缓解供给侧投入风险，降低投资者进入低空经济领域的门槛，有助于吸引更多投资者参与项目投资与建设；同时也有助于形成政府引导、市场主导的投资模式，优化资源配置，提高资金使用效率。

中关村物联网产业联盟副秘书长、专精特新企业高质量发展促进工程执行主任袁帅认为，商业银行为低空经济产业企业提供授信支持有助于缓解企业的融资难题，帮助这些企业解决短期内的资金缺口，还能够增强企业的信誉度和市场地位。

除了创新针对性的信贷产品，邮储银行研究员娄飞鹏表示，商业银行还可以重点围绕低空经济领域的科技创新企业需求，为其提供全生命周期金融服务，也可以为低空经济领域企业提供支付结算、代发薪酬等多元金融服务。

保险保障构建服务体系

保险机构与低空经济也有着天然的适配度。国家金融监管总局近日发布的《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》提到，围绕低空经济、多式联运、绿色配送等领域提供适配的保险保障方案。人保财险、太保产险、平安产险等金融机构也在4月接连表示，要加快布局低空经济专属保障产品。

有业内人士对此认为，从产业链维度看，低空经济包括低空飞行器制造、低空运营服务、低空基础设施与配套保障等方向。其中，飞行器包括无人机、电动垂直起降飞行器（eVTOL）和直升机、小型固定翼飞机等产品。对此，保险可为飞行器的设计、制造、运营、维修等各个环节提供保障，也可探索面向低空经济产业的物流、载人、城市管理等低空商业保险产品，扩大无人机保险覆盖范围。

上海对外经贸大学保险系专家朱少杰表示，低空经济保险作为低空经济保障产业的重要组成部分，其发展获得了地方政府的扶持。比如，有地方政府为险企开发经营低空经济保险、企业投保低空经济保险均予以补贴。

也有专家认为，低空经济的高质量发展，需要构建并逐步完善低空经济产业金融体系。“我国低空经济存在坚实的政策基础和广阔的市场空间，金融服务也要迎头跟进。”中国银行研究院研究员梁斯表示，金融机构要加强创新，从产品、运营、管理等方面推出多样化的支持手段，提供包括信贷、理财、保险等在内的综合化金融服务，以多渠道资金支持、有效的风险规避手段等方式助力低空经济发展。

(责编：乔业琼、高雷)

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