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我国首个种业大语言模型“丰登”发布

2024年05月14日09:05 | 来源：科技日报
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原标题：我国首个种业大语言模型“丰登”发布

科技日报讯 （记者马爱平）记者5月12日从中国农业大学获悉，该校生物学院王喜庆教授团队联合上海人工智能实验室、崖州湾种子实验室日前发布了我国首个种业大语言模型“丰登”。

“‘丰登’集成了人工智能模型‘书生·浦语2.0’与大数据分析技术。通过深入学习我国迄今发布的科研文献、科技书籍、种企报告和历史推广数据，‘丰登’可准确解答有关作物品种在选育推广、农艺性状、栽培技术、推广区域等方面的问题。”王喜庆告诉记者。

相较于国内外其他大语言模型，“丰登”重点关注生物育种领域。

据王喜庆介绍，该模型具有四大核心能力。首先，可系统深度挖掘并结构化我国育种领域积累的学术文献、书籍、田间日志等知识。其次，可利用多学科知识图谱，整合生物学、遗传学、气象学、土壤学等相关领域知识，并发掘这些领域知识之间的联系。再次，能通过自然语言对话接口降低技术门槛，用户可直接提出问题并迅速获得答案，确保信息的实时性和高效获取，提高工作效率。最后，它不仅服务于育种专家和科研人员，也能为全国农业工作者提供支持，加速育种知识的传播和应用。

经评估测试，“丰登”在最佳答案个数和综合分数上的表现均超出预期，在多个评估维度上超越了国际领先水平的大语言模型。

目前，“丰登”的首个重要版本——“丰登1.0”拥有超200亿参数，并已开放针对水稻相关知识的测试接口申请。首批参与测试的单位包括中国科学院、中国农业科学院、上海市农业科学院、广东省农业科学院、华中农业大学、华南农业大学、复旦大学等。

(责编：杨曦、陈键)
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