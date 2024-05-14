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央行：优化“互换通”机制安排 促进中国金融市场高水平对外开放

2024年05月14日09:14 | 来源：人民网
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人民网北京5月14日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，为进一步促进内地与香港金融衍生品市场协同发展，构建高水平金融开放格局，中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局在充分总结“互换通”运行经验、认真听取境内外投资者意见建议的基础上，支持“互换通”机制安排进一步优化。

具体来看，一是丰富产品类型，推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约，与国际主流交易品种接轨，满足境内外投资者多样化风险管理需求。二是完善配套功能，推出合约压缩服务及配套支持的历史起息合约，便利参与机构管理存续期合约业务规模，降低资本占用，活跃市场交易。此外，全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、香港场外结算有限公司还将同步推出其他系统优化和优惠措施，降低境内外投资者业务参与成本。

据了解，2023年5月15日，内地与香港利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”）正式上线。自业务上线以来，交易清算等机制安排运转顺畅，境内外投资者积极踊跃参与，业务量持续上升。截至2024年4月末，20家境内报价商与58家境外投资者，累计达成人民币利率互换交易3600多笔，名义本金总额约1.77万亿元人民币，日均成交名义本金约76亿元人民币，按月计算的日均成交名义本金增长近3倍，从上线首月日均约30亿元人民币增至2024年4月日均120亿元人民币以上，为境内外投资者开展人民币资产配置提供了便利、高效的风险管理工具。

下一步，内地与香港监管机构将指导两地金融市场基础设施机构，继续稳妥有序推进“互换通”业务合作，持续完善各项机制安排，助力稳步扩大中国金融市场对外开放，巩固提升香港国际金融中心地位。

(责编：罗知之、高雷)
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